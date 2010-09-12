به گزارش خبرگزاری مهر، میرجواد سلیمانی قائم مقام، مدیرعامل ایران خودرو از درخواست برای تاسیس کارخانه ای در ونزوئلا خبر داد و افزود:در صورت موافقت دولت ونزوئلا عملیات اجرایی ساخت این کارخانه تا یک ماه آینده آغاز و تا دو سال به بهره برداری خواهد رسید.

سلیمانی سرمایه مورد نیاز برای احداث چنین کارخانه ای را 101 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: با راه اندازی کامل این کارخانه، امکان ساخت داخل قطعات تا 30 درصد فراهم می شود که در مدت یک سال به 50 درصد افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل ایران خودرو اظهار داشت: با توجه به مذاکرات انجام شده با طرف ونزوئلایی، تیراژ تولید ونیراوتو در سال 2010 پنج هزار و 200 دستگاه خواهد بود.

وی یادآور شد: سایت ونیراوتو به دلیل نبود امکانات لجستیکی، امکان تولید بالاتر را ندارد و برای دست یابی به تولید 16 هزار دستگاه در سال آینده باید تولید در مکان دیگری ادامه یابد که پیش بینی شده تا یک ماه آینده زمین جدیدی در اختیار ونیراوتو قرار گیرد.

سلیمانی ، تعداد نمایندگی های ونیراوتو در ونزوئلا را چهار نمایندگی ذکر کرد و خواستار ایجاد 15 نمایندگی دیگر در این کشور شد تا بسترهای لازم برای تولید 16 هزار دستگاه در سال آینده میلادی فراهم شود.