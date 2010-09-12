مسئولان دریاچه ارومیه را فدای توسعه کشاورزی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد علی کیخواه شنبه شب در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی آذربایجان غربی که درمجتمع گردشگری باری ارومیه برگزار شد با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی و منابع آب و خاک غنی در آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی با ظرفیت های غنی میتواند در روند رشد و توشعه کشور پیشتاز باشد.

وی با ابراز ناراحتی از روند خشکی آب دریاچه ارومیه برمدیریت اصولی منابع آبی استان تاکید کرد و گفت: برغم وجود منابع آبی قابل توجه، بدلیل رشد بی رویه بخش کشاورزی و استفاده غیر اصولی از منابع آبی موجب بروز مشکلاتی در کاهش آب دریاچه ارومیه شده است.

کیخواه با اشاره به نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر بازرگانی در خصوص ممنوعیت واردات 49 محصول کشاورزی گفت : این موضوع مورد حمایت نمایندگان مجلس نیز هست و اجرا شدن آن می تواند بخشی از مشکلات تولید کنندگان بخش کشاورزی را حل کند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به مصوبه هیئت دولت که تنظیم بازار سیب و انگور کشور به استاندار اذربایجان غربی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تفویض شده است افزود: از طرف استاندار آذربایجان غربی پیشنهاداتی به وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی داده شده که امیدواریم با اجرایی شدن این پیشنهادات وضعیت بازار سیب و انگور در کشور مناسب شود.

ابراهیم حق جو یاد آور شد: با رسمی شدن مرز تمرچین و صنم بلاغی در آذربایجان غربی و افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان بویژه تولید سیب و انگور فرصت بسیار مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم می شود.

وی خاطرنشان کرد: با ممنوعیت ورود 49 قلم محصولات کشاورزی ، بخشی از مشکلات کشاورزان و تولید کنندگان حل شده و زمینه صادرات محصولات کشاورزی از استان بیش از گذشته فراهم شود.

محمد رضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این جلسه، کاهش مالیات از باغداران، حمایت بیشتر از شرکت های فنی و مهندسی، تبادل محصولات کشاورزی میان استانهای مختلف کشور حمایت از بخش دولتی برای خرید سیب و انگور برای تعادل بازار این دو محصول مهم استان و تامین اعتبارات لازم برای اجرای آبیاری تحت فشار و اصلاح شبکه آبیاری در استان در جهت تامین آب مورد نیز دریاچه ارومیه شد.

اعضای کمیسون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در سفر دو روزه خود به استان آذربایجان غربی از دریاچه ارومیه و باغات سیب و انگور و سد شهر چای ارومیه بازدید کردند.