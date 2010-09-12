نخستین سرود انرژی هسته ای در گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح یکشنبه در نشست این اداره کل افزود: واگذاری جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان به استان، نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی فجر انقلاب اسلامی، برگزاری نخستین جشنواره سیمای انسان در قرآن کریم، برگزاری دو کنگره بین المللی مختومقلی فراغی، اولین همایش علمی کشوری مهرورزی و عدالت، فرهنگ صرفه جویی و قرآن و سیره نبوی، میزبانی تئاتر عاشورائیان کشور، نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی جوانان ایرانی، تدوین نخستین شهرنامه علمی، فرهنگی، هنری و ادبی استان برای اولین بار در کشور، انتخاب برنامه پیشنهادی اداره برای سال 89 به عنوان برنامه برتر کشور از دیگر توفیقات این اداره کل است.

وی در خصوص برنامه های استانی صورت گرفته در حوزه فرهنگ و هنر، ادامه داد: ارتقای سطح کمی و کیفی حوزه فرهنگ و کارآفرینی شامل چاپخانه ها، انتشارات، آموزشگاه های آزاد، کانون های آگهی و تبلیغات، ارتقای آموزشهای عمومی و تخصصی ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب سودمند بین کتابخانه های مساجد، عمومی و مدارس، ارتقای سطح کمی و کیفی فضاهای فرهنگی و هنری، بازسازی تالارفخرالدین اسعدگرگانی و برگزاری سه دوره نمایشگاه کتاب از برنامه های استانی صورت گرفته ارشاد استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: واگذاری مسئولیت ارزیابی نمایشگاه های قرآنی کشور به استان در سال 84، انتخاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان اداره کل برتر در جهت ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم در سال 86، انتخاب اداره کل برتر در جهت رشد و اعتلای هنر دینی در سال 87، انتخاب اداره کل برتر در رشد و اعتلای هنرهای نمایشی در سال 88، احراز رتبه برتر تکریم ارباب رجوع در سال 85، اداره کل برتر در برگزاری طرح چهره به چهره کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان در سال 87 و انتخاب اداره کل برتر در جهت برگزاری جشنواره فیلم فجر در سال 88 از موفقیتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در دولت نهم است.

وی با اشاره به انتخاب اداره کل ارشاد استان به عنوان استان برتر در سطح کشور در سال جاری، گفت: این موفقیت مرهون انجام برنامه های برجسته و جریان ساز از سوی اداره کل ارشاد استان است.

منتظری با قانع خواندن همکاران خود، متغیر بودن اضافه کاری، عدم برخورداری مدیران شهرستانی از وسیله نقلیه مناسب، نبود مکان برای راه اندازی ادارات در برخی از شهرستانها و عدم انطباق بین اعتبارات و انتظارات را از مشکلات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برشمرد و خواستار رفع آن از سوی استاندار و سفر سوم رئیس جمهور به استان شد.