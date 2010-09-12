"یک اشتباه کوچولو" 95 میلیون تومان فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "یک اشتباه کوچولو" به کارگردانی محسن دامادی که 9 روز از اکران آن در 27 سینمای تهران می‌گذرد به فروش 95 میلیون تومانی دست پیدا کرد.

دراین فیلم امین حیایی، مریلا زارعی، شیلا خداداد، گوهر خیر اندیش بازی کردند و داستان دو شخصیت جامعه معاصر را روایت می‌کند که از دو طبقه اجتماعی کاملاً متفاوت هستند.

فیلم سینمایی"از ما بهترون" به کارگردانی مهرداد فرید بعد از گذشت 9 روز از اکران آن به فروش 82 میلیون تومانی دست پیدا کرد. فروش پنجشنبه، جمعه و شنبه این فیلم 35 میلیون تومان بود.

در فیلم سینمایی" از ما بهترون" رضا عطاران، الناز شاکردوسترضا عطاران، بهنوش بختیاری، ارژنگ امیرفضلی، مریم امیرجلالی، مریم سعادت، بیژن بنفشه‌خواه، برزو ارجمند، نادر سلیمانی، ملکه رنجبر، سیدمحمد نقیبیان و شیوا خسرومهر بازیگری کرده‌اند.