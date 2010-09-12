به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شیخ حائری درباره این کتاب گفت: کتاب" گاهی نگاهی" تلخیصی از تذکره الاولیاء عطار نیشابوری است که در 234 بند تدوین شده است .



وی درباره نثر این کتاب افزود: دراین کتاب حکایات و شرح حال 30 عارف ایرانی به زبان ساده نوشته شده است.



شیخ حائری در ادامه گفت از نظر معنای لغوی، عرفان یعنی نگاه هنری به دین . ادبیات ما هم از این متون عرفانی سرشار است، البته این متون به دلیل نداشتن نثرساده و روان ، نمی تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند، امید است که با تلخیص و ساده نویسی این متون راهکارهای خوبی برای زندگی در برابر ما قرار گیرد.

تذکره الاولیا ء کتابی عرفانی است در شرح احوال بزرگان اولیا به فارسی. این کتاب مشتمل است بر مقدمه و ۷۲ باب که هریک به زندگی، حالات، اندیشه ها و سخنان یکی از عارفان می‌پردازد و ذکر مکارم اخلاق، مواعظ و سخنان حکمت‌ آمیزشان در این کتاب آمده است.

