اخطار به دانشگاههای علوم پزشکی درباره تخلفات آموزشی شعب بین الملل

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانونف بخشها و فضاهای آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی که دارای شعب بین الملل هستند برای دانشجویان واحد بین الملل و دانشجویان واحد مادر باید از یکدیگر جدا باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش های نظارتی که در این زمینه انجام شد، برخی از دانشگاهها دچار تخلفات کوچکی در زمینه حضور دانشجویان واحد بین الملل در واحد مادر بودند که با اخطار وزارت بهداشت این موضوع حل شد.

ضیایی اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاههای علوم پزشکی که دارای شعب بین الملل هستند، نسبت به جداسازی کامل فضاهای آموزشی واحدهای خود اقدام کرده اند.

به گزارش مهر، وزیر بهداشت شهریورماه امسال در جمع دانشجویان استعداد درخشان دانشگاههای علوم پزشکی در پاسخ به انتقاد برخی از دانشجویان نسبت به ادغام فضاهای آموزشی واحدهای بین الملل و مادر گفت: هر دانشگاهی که غیر از بخشنامه وزارت بهداشت درخصوص شعب بین الملل و تفکیک کلاسها عمل کند، آن شعبه بین الملل پلمپ می شود.

دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: قانون وزارت بهداشت این است که دانشگاههای علوم پزشکی حق ندارند فضای آموزشی، کلاسها، بخشهای بالینی و سایر موضوعات را به صورت مشترک میان دانشجویان شعب بین الملل و سایر دانشجویان که از آموزش دولتی استفاده می کنند، قرار دهند.