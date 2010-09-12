به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمود احمدی‌نژاد که در برنامه تلویزیونی صبح به خیر ایران سخن می گفت در پاسخ به این سئوال که در طول پنج سالی که رئیس‌جمهور بودید علاوه بر تغییرات ظاهری که اکثر موهایتان سفید شده چه تغییرات دیگری کرده‌اید؟ گفت: گذر زمان و تجربیات در انسان تغییرات ایجاد می‌کند، اگر بخواهم خلاصه کنم عمده تغییرات در باورهای من است.



وی با بیان اینکه بطور قاطع می‌توانم بگویم آن باوری که به توانمندی ملت ایران داشته‌ام امروز چندین برابر پنج سال قبل است، افزود: باورم به عظمت و عزت ملت ایران چندین برابر شده است. در سال 84 ما با شعار این‌که "می‌توانیم" در خدمت ملت ایران قرار گرفتیم و اکنون با اطمینان بسیار بالاتر و با اعتماد به نفس کامل‌تر می‌گویم که حتما ملت ایران می‌تواند قله‌های بلند را که شاید ده‌ها و قرن‌ها جزو آرزوهای دست‌نیافتنی ملت ایران بود فتح کند و بر آن مسلط شود. عرصه‌های گوناگونی امروز در برابر ملت ایران باز شده است و فکر می‌کنم تمام این عرصه‌ها توسط ملت ایران فتح خواهد شد.



رئیس‌جمهور ادامه داد: باور من به پاکی ملت ایران، تمدن‌سازی و فرهنگ‌آفرینی و فرهنگ‌سازی ملت ایران امروز چندین برابر گذشته شده است. امید من به تحقق عدالت جهانی شاید صدها برابر چندین سال قبل است. تغییرات از این بالاتر. من فکر می‌کنم این تغییرات اساسی است.



احمدی نژاد تصریح کرد: در داخل ملت ایران شور، نشاط و انگیزه بخصوصی در جوانان می‌بینم که وصف ناشدنی است، امروز ملت ایران نقطه‌ امید و اتکای همه‌ ملت‌هاست.



رئیس جمهور ادامه داد: فضای جهانی و داخلی کشور تغییر کرده است، هدفمندی بسیار روشنی در کشور پیدا شده است که ان‌شاءالله تمام هدف‌های بزرگ در دسترس ملت ایران قرار می‌گیرد و ملت ایران به این هدف‌های بزرگ می‌رسد.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا روزی فکر می‌کردید جای شهید رجایی قرار بگیرید و در واقع رئیس‌جمهور و رئیس دولت شوید؟ گفت: زمانی که شهید رجایی شهید شد، من در دوران دانشجویی و جوانی بودم. نه حتما فکر نمی‌کردم و اکنون نیز فکر نمی‌کنم که ما جای شهید رجایی باشیم. جایگاه شهید رجایی والا و برجسته است. ما تلاش می‌کنیم که در مسیر آن عزیز حرکت کنیم. شهیدان در بالاترین قله‌های کمال انسانی و در آسمان‌های مرتفع در پرواز هستند.



رئیس‌جمهور در پاسخ به این سئوال که ریاست‌جمهوری چه مزه‌ای دارد، گفت: نچشیده‌ام. مزه خادمی و نوکری ملت ایران خیلی شیرین است.



احمدی‌نژاد در پاسخ به این سئوال که برای سه سال باقیمانده ریاست جمهوری‌تان چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: برای ثانیه‌هایش و تمام روزهایش برنامه است. این حرکت پرشتاب و رو به پیشرفت ملت ایران بر پایه معنویت و عدالت با سرعت بالاتر و گسترده‌تر ادامه پیدا خواهد کرد. هر روز که می‌گذرد انگیزه‌ ما برای کار بیشتر می‌شود و ان‌شاءالله تا ثانیه آخر ادامه خواهد داشت.



وی در پاسخ به این سوال که دولت نهم را بیشتر دوست دارید یا دولت دهم را، گفت: دولت‌های جمهوری اسلامی را دوست دارم. معلوم است که دولت دهم در یک سطح بالاتری قرار دارد و کمال دولت نهم در دولت دهم است. من هر دو را دوست دارم، چراکه ملت ایران و پیشرفت ملت ایران را دوست دارم. جایی که می‌بینم هر لحظه انگیزه‌ها و نوآوری‌ها بیشتر می‌شود.



احمدی‌نژاد در پاسخ به این سئوال که یک حس تهاجمی و جنگندگی در شما نسبت به دولت‌های استکباری وجود دارد این حس از کجا آمده است؟ گفت: واقعا حس جنگندگی نیست، بلکه حس متعادل یک انسان است و طبیعت ملت ایران می‌گوید نباید زیر بار زور رفت. به چه دلیلی باید زیر بار زور برویم؟ طبیعت ملت ایران طبیعت فرهنگ‌ساز، منطقی و مقابله با ظلم، دفاع از مظلوم و زیر بار زور نرفتن است. ملت ایران قلدرهای دنیا را در خودش هضم کرده است. ملت ایران ملتی است که فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را در خود هضم می‌کند. مثبت‌های دیگران را می‌گیرد، مرور می‌کند و آن را تبدیل به موتور حرکتی خود می‌کند. دلیلی ندارد که ملت ایران در برابر بی‌تمدن‌های آدم‌کش کوتاه بیاید. اگر ما کوتاه بیاییم آن‌ها جری‌تر می‌شوند و این مساله‌ای روشن است و اگر دولت مطلبی را در برابر زورگویان مطرح می‌کند و در برابر زیاده‌خواهی‌های آن‌ها می‌ایستد خواست و حرف دل ملت ایران است.



رئیس‌جمهور در پاسخ به این سئوال که در طول این پنج سال به چه میزان به دارایی‌هایتان افزوده شده است؟ گفت: خیلی. هر چی ملت ایران دارد دارایی‌هایم است و من نیز به دارایی‌های ملت ایران اضافه شده‌ام. سرمایه عظیمی به نام ملت پرنشاط ایران داریم. جوانان پرنشاط ایرانی را داریم. دستاوردهای بزرگی در عرصه‌ صنعت، معدن، کشاورزی، علم و فرهنگ کسب کرده‌ایم و این‌ها همه دارایی‌های ماست.