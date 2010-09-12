ثبت نام برای خروج 60 هزار تاکسی اسقاطی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز یکشنبه (21 شهریورماه ) ثبت ‌نام طرح جایگزینی تاکسیهای فرسوده برای از رده خارج کردن حدود 60 هزار دستگاه تاکسی فرسوده تا پایان اسفند ماه آغاز شد.

از سال 1385 تاکنون 48 هزار و 700 دستگاه تاکسی فرسوده، 29 هزار مسافر بر شخصی، نو شده با تبدیل به تاکسی شده اند که می توان گفت تا کنون 77 هزار و 700 دستگاه تاکسی نو وارد شبکه حمل و نقل کشوری شده است.

امیر رجبی قائم مقام معاونت نوسازی ناوگان ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت از تحقق برنامه های پیش بینی شده برای خروج تاکسی‌های فرسوده در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات دولت سن فرسودگی تاکسی‌ها و منع تردد آنها 10 سال تعیین شده است.

وی با اشاره فعالیت 62 هزار تاکسی بالای 10 سال سن در شبکه حمل و نقل کشور، تصریح کرد از این تعداد 12 هزار دستگاه در تهران رفت و آمد می کنند، ضمن اینکه حدود 61 هزار دستگاه از تاکسیهای فرسوده نیز دارای پلاک ایران هستند.

به گفته این مقام مسئول، تاکسیهای مشمول این طرح باید دارای پلاک منطقه‌ای ایران با سریال "ت" و سن بالای 10 سال یعنی مدلهای 1378 به قبل، سند قطعی و پروانه تاکسی به نام مالک باشند.

وی با اشاره به اینکه تاکسی‌ها باید با موتور روشن وارد مراکز اسقاط شوند، تعداد تسهیلات در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح را حدود 60 هزار فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد 45 هزار فقره وام توسط بانک صادرات و 15 هزار فقره وام توسط شرکتهای تعاونی تاکسیرانی تامین می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ثبت‌نام در طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده رایگان است، اعلام کرد: مالکان تاکسی‌های فرسوده باید به سازمان‌های تاکسیرانی شهرها و یا سازمان‌های حمل و نقل همگانی شهرها مراجعه کنند.

قائم مقام معاونت نوسازی ناوگان ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در خصوص تسهیلات ارائه شده توضیح داد: تسهیلات این طرح بر اساس نوع خودرو و خودروی جایگزین 50، 70 و 100 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 5 ساله و نرخ سود 14 درصد خواهد بود.

وی سقف ارزش گواهی اسقاط تاکسی‌های فرسوده را 30 میلیون ریال اعلام کرد و یادآور شد: این نرخ متناسب با نوع خودرو فرسوده و خودروی جایگزین متغییر است اما برای مالکان آن دسته از تاکسی‌های فرسوده که خواستار تسهیلات نیستند می‌خواهند خودرو جایگزین را نقدی دریافت کنند سقف تسهیلات همان 30 میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود.

این مقام مسئول درباره اسقاط خودروهای فرسوده نیز تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون 100 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده که در مقایسه با سال گذشته 56 درصد رشد داشته است.

رجبی خاطر نشان کرد: در صورت ادامه روند فعلی پیش ‌بینی می‌شود که تا اسفند ماه امسال 250 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود.