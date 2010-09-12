کشف روشی برای کاهش گازهای گلخانه ای تولید شده از گاوها

به گزارش خبرگزاری مهر، گاوها یکی از مهمترین مسئولان تولید متان یعنی یکی از خطرناکترین گازهای گلخانه ای به شمار می روند به طوریکه مبارزه با اثر گلخانه ای تنها به سوخت خودروها و آبگرمکنها محدود نمی شود.

بررسیها نشان می دهد گاوهایی که به صورت روزانه از شیر و گوشت آنها در چرخه حیاتی انسان استفاده می شود مسئول تولید 37 درصد از متان منتشر شده از زمین هستند. گاوها این متان را در طول فرایند هضم غذا ساطع می کنند.

آسیبهای وارده از متان به اتمسفر 23 برابر خطرناک تر از آسیبهای ناشی از انتشار دی اکسید کربن است. به همین دلیل گروهی از دانشمندان دانشگاه ایالتی پن به سرپرستی الکساندر هریستوف، روشی را مورد بررسی قرار دادند که بدون آسیب رساندن به گاوها کاهش انتشار متان را در آنها 40 درصد کاهش می دهد.

این محققان رژیم غذایی ویژه ای را ایجاد کردند که بیشترین سازگاری را برای کاهش دادن انتشار گاز متان توسط گاوها دارد.

براساس گزارش ساینس دیلی، در این رژیم غذایی از نوعی گیاه چاشنی غذا به نام ادویه "ارگانو" استفاده می شود.

ارگانو می تواند باکتریهای معده را برای واکشن نشان دادن با غذا به گونه ای سازگار کند که میزان تولید گاز متان در فرایند هضم را به حداقل برسانند.

نتایج این آزمایشات نشان می دهد گاوهایی که با این رژیم غذایی معطر ادویه ای تغذیه می شوند "مودب تر" بوده و بنابراین متان کمتری تولید می کنند.

همچنین تغذیه با رژیم غذایی محتوی ارگانو موجب افزایش شیر گاوها می شود.