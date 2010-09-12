پرسپولیس برابر تیم فوتبال دانشجویان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان پرسپولیس پس از برگزاری بازی مقابل تیم فوتبال پاس همدان و کسب تساوی مقابل این تیم، تمرینات خود را از ساعت 11 صبح امروز تمرینات خود را پیگیری کردند.

علی دایی در ابتدای تمرین حدود 10 دقیقه برای بازیکنانی که مقابل پاس همدان به میدان رفته بودند، صحبت کرد. بعد از صحبت‌های دایی، این بازیکنان تمرین سبکی را انجام دادند و سپس به استخر و سونا رفتند.

حسین بادامکی و مجتبی زارعی دو بازیکنی بودند که در حاشیه تمرین و به صورت اختصاصی تمرین می‌کردند.

بازیکنان ذخیره و آنهایی که در لیست 18 نفره این مسابقه حضور نداشتند از ساعت 10:45 در مجموعه حاضر شدند و پس از گرم کردن، طی دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی دانشجویان رفتند.

این بازی در نهایت با نتیجه تساوی 3 بر 3 به پایان رسید. گل‌های پرسپولیس توسط کریم باقری، سعید حلافی و محمد پروین به ثمر رسید. گل‌های تیم دانشجویان را نیز سجاد خسروی (2گل) و هادی ایمانی به ثمر رساندند.