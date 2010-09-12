واتیکان دربرابر تری جونز موضع صریح و قاطع اعلام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرچی بی شاب ژان پل گیول سفیر واتیکان در تهران با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

بروجردی در ابتدای این دیدار با بیان اشتراکات فراوان ادیان الهی به ویژه اسلام و مسیحیت و مراودات نزدیک پیروان این دو دین بزرگ الهی، به تصمیم کلیسایی در ایالت فلوریدای آمریکا برای سوزندان قرآن‌مجید اشاره کرد و آن را توهین به تمام ادیان الهی و جامعه انسانی خواند و خواستار محکومیت و جلوگیری از این اقدام وحشیانه شد.

وی با بیان اینکه جهان اسلام به شدت از این تصمیم ننگ‌آور در بهت و حیرت فرو رفته است، گفت: این اقدام می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی در روابط بین‌المللی به ویژه مناسبات کشورهای اسلامی و مسیحی داشته باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این دیدار همچنین پیام خود را به پاپ بندیکت شانزدهم در این خصوص تسلیم سفیر واتیکان در تهران کرد.

در این پیام با اشاره به جایگاه بسیار والای قرآن مجید در میان مسلمانان، خواستار محکومیت این تصمیم کلیسای فلوریدای آمریکا توسط واتیکان شده و تاکید شده است: مسلمانان به هیچوجه هیچگونه بی‌حرمتی به ساحت مقدس این کتاب را برنمی‌تابند و تبعات آن به ویژه در کشورهای اسلامی غیرقابل پیش بینی و نگران کننده است.

سفیر واتیکان در تهران نیز در این دیدار با تاکید بر محکومیت شدید این اقدام از سوی واتیکان و جهان مسیحیت گفت: کلیسای کاتولیک این تصمیم را اهانت به یک دین بزرگ دانسته و آن را غیرقابل قبول می‌داند.

وی افزود: این تصمیم اهانت به تمام ادیان الهی حتی مسیحیت می‌باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه کلیسای فلوریدای آمریکا تنها شامل 50 نفر می‌باشند که از نام مسیحیت سوء استفاده می‌کنند، افزود: کلیسای فلوریدای آمریکا از فرقه جدیدالتاسیس می‌باشند که هیچ ریشه تاریخی ندارند و تنها 50 نفر دیوانه عضو این کلیسا می‌باشند.

سفر واتیکان همچنین با اشاره به بیانیه دیروز واتیکان در محکومیت شدید این اقدام گفت: واتیکان هرگونه توهین به پیامبران و ادیان الهی را غیرقابل قبول دانسته و قویاً محکوم می‌کند.

متن کامل پیام رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به پاپ بندیکت شانزدهم به شرح ذیل می‌باشد:

عالیجناب پاپ بندیکت شانزدهم

رهبر محترم کاتولیکهای جهان

با درود و احترامات فائقه برای جنابعالی در آن مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت و برداشتن گام های بلند و موثر در جهت اهداف والای الهی حضرت مسیح سلام الله علیه می نمایم.

عالیجناب، نگاه ما در جمهوری اسلامی ایران به پیروان ادیان الهی نگاه به جامعه توحیدی است و همانگونه که مستحضرید قرآن کریم، کتاب مقدس ما مسلمانان، با احترام ویژه ای از همه پیامبران الهی از جمله حضرت مسیح سلام الله علیه یاد می نماید و بخشی از این کتاب مقدس الهی به حضرت مریم سلام الله علیها اختصاص یافته است.

پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله دو گوهر گرانبها را در میان پیروان دین مبین اسلام به امانت گذاشته است اول قرآن کریم و دوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السلام است که مسلمانان به هیچ وجه، هیچ گونه بی حرمتی به ساحت مقدس این دو ودیعه الهی را بر نمی تابند.

متاسفانه اخیرا کلیسای در ایالت فلوریدای آمریکا به نام تری جونز به بهانه حادثه 11 سپتامبر سردمدار جریان قرآن سوزی در آمریکا شده است. این واقعیت قابل درک است که این فرد پیرو مکتب کاتولیک نیست، ولی این تصمیم تاسف بار و محکوم از طرف همه پیروان ادیان الهی عملاً ‌توسط یک کشیش مسیحی صورت گرفته است. انتظار اینجانب از جنابعالی موضع‌گیری صریح، قاطع و جدی در این زمینه است تا همه پیروان مسیحیت بدانند که چنین تفکر و تصمیمی در آیین مسیح(ع) محکوم و مردود است.

امید است که جهان شاهد چنین رویداد زشتی نباشد زیرا تبعات آن به ویژه در کشورهای اسلامی غیرقابل پیش‌بینی و نگران کننده است.

در پایان از توجه جنابعالی به این مسئله مهم سپاسگزاری می‌نمایم.