پرداخت 30 ساعت اضافه کار به پرستاران دردی دوا نمی کند

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به اظهارات معاونت نظارت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری در خصوص پرداخت اضافه کار به جای استخدام نیروی جدید پرستاری اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش ساعت کار پرستاران تنها یکی از بندهای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت است و به تنهایی نمی تواند چاره ساز مشکلات این قشر باشد.

وی با اشاره به سخت و زیان آور بودن ماهیت شغل پرستاری افزود: هدف از این قانون، کاهش حضور پرستار در محیط کار بوده تا کارآیی آنها بیشتر شود.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه کاهش ساعت کار پرستاران برای همه یکسان نیست گفت: اضافه کاری پرستاران شب کار و روزهای تعطیل 1.5 برابر محاسبه می شود و 8 ساعت کاهش ساعت کار برای همه پرستاران یکسان نیست.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که مشکل پرستاران پرداخت 30 ساعت اضافه کار به آنان نیست افزود: جامعه پرستاری منتظر تحقق وعده های وزیر بهداشت و رئیس جمهوری است.

وی با اشاره به فضای رسانه ای که در موضوع استخدام 23 هزار نیروی جدید پرستاری ایجاد شده ادامه داد: اجرایی نشدن وعده های مسئولان باعث سرخوردگی و کاهش اعتماد پرستاران به آنان می شود.

شریفی مقدم تاکید کرد: در هر حال پرستاران منتظر اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت هستند تا کمتر دچار آسیبهای شغلی شوند.