به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب یکه‌زارع مدیر بخش خطی کتابخانه مجلس با اعلام این خبرگفت: در ادامه نهضت فهرست‌نگاری کتابخانه مجلس، جلد چهل و سوم فهرست نسخه های خطی کتابخانه توسط سیدصادق آصف آگاه معروف به حسینی اشکوری از فهرست‌نگاران برجسته کشور، تألیف شد.

وی ادامه داد: در فهرست حاضر تعداد 400 جلد از نسخه های خطی کتابخانه مجلس از شماره 15301 – 15700 معرفی شده است.

یکه زارع درباره نسخه‌های موجود در این فهرست گفت: نسخه های این فهرست، موضوعات متنوعی همچون اصول فقه و فقه، کلام، تفسیر و علوم قرآنی، ادبیات، تاریخ، فلسفه اسلامی، نجوم، حدیث، ادعیه، تصوف و عرفان و نجوم و ... را در بر می‌گیرد که به زبانهای فارسی، عربی و ترکی است.

این کارشناس افزود: تنظیم فهرست بر اساس شماره فهرست (نسخه) کتابخانه است. درباره به هر کدام از نسخه ها اطلاعات کامل و دقیق نسخه شناسی و کتابشناسی ارائه شده است. همچنین در پایان فهرست نمایه عناوین و تصاویر رنگی برگزیده از نسخه های مهم آن آمده است.

وی گفت: از ویژگی‌های این فهرست وجود نسخه های مجموعه و جنگ متعدد است که فهرست‌نگار با دقت و ظرافت تمام از عهده آن برآمده است. فهرست حاضر، آثار مؤلفانی از قرن 4 تا 14 هجری قمری را در بردارد.

یکه‌زارع درباره تأثیر و اهمیت این کتاب در پژوهش‌ها و تألیفات آتی بیان کرد: با توجه به اینکه بیشتر نسخه های خطی معرفی شده این فهرست برای نخستین ‌بار فهرست و معرفی شده است و پیش از این پژوهشگران، مصححان و دانشجویان از وجود آنها بی اطلاع بوده اند، انتشار آن ضمن آگاهی رسانی، زمینه اطلاعاتی مناسبی را برای تحقیق، تتبع و نوآوری در حوزه های مختلف دانش بشری ایجاد می کند.

وی افزود: پیش بینی می شود، جلد چهل و سوم فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی تا پایان مهرماه منتشر شود.

