کنگره رویان در 24 شهریور/ اعطای اولین جایزه"کاظمی"به دانشمند کمبریج

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید گورابی صبح یکشنبه در نشست خبری اقدامات انجام گرفته برای جشنواره بین المللی رویان را تشریح کرد و افزود: طرح برگزاری کنگره با هدف اعطای جایزه دکتر کاظمی و ارائه بودجه های پژوهشی به منظور گرامیداشت یادمان این دانشمند برجسته فقید پس از تدوین از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیئت امنای جهاد ارائه شد که این موضوع در هیئت امنای جهاد دانشگاهی عملیاتی نشد.

وی اضافه کرد: از همین رو تصمیم گرفته شد که در جشنواره یازدهم رویان جایزه دکتر کاظمی به عنوان جایزه یکی از بخش های جنبی این رویداد اعطا شود بر این اساس شورای علمی پژوهشگاه رویان از میان افراد مثمرثمر در این عرصه، پرفسور رادولف یانیش از کمبریج را به عنوان برنده جایزه دکتر کاظمی برگزید.

رئیس پژوهشگاه رویان با بیان اینکه فراخوان جشنواره بین المللی رویان مهرماه سال گذشته منتشر شد، اظهار داشت: در این فراخوان از محققان پزشکی تولید مثل و سلولهای بنیادی و بیوتکنولوژی درخواست شد تا طرح های خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا به طرح های برتر جوایز جشنواره اعطا شود.

گورابی با بیان اینکه جشنواره بین المللی رویان یک جشنواره تحقیقاتی است که به صورت سالانه و به دنبال فراخوان طرحهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف پزشکی تولید مثل و علوم سلولی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: امسال این کنگره از 24 تا 26 شهریورماه در سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود و کارگاههای جنبی و برنامه های پیش کنگره نیز از 22 شهریورماه جاری در محل پژوهشگاه رویان در جریان خواهد بود.

رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با اشاره به ارائه 251 پروژه از 41 کشور دنیا در دوره های گذشته، اظهار داشت: امسال 358 طرح از 43 کشور جهان به جشنواره یازدهم رویان ارسال شده است که بیشترین طرحها از کشورهای آمریکا، هند، ایتالیا، ایران، آلمان، کانادا، ژاپن، استرالیا، برزیل، اسپانیا و فرانسه بود.

وی گفت: طرح های ارائه شده در گروه سلولهای بنیادی 132 طرح، در گروه ناباروری زنان 72 طرح، جنین شناسی 59 طرح، ناباروری مردان 48 طرح، ژنتیک 40 طرح، اپیدمیولوژی و اخلاق 24 طرح و تصویربرداری 4 طرح تقسیم شده است.

گورابی با اشاره به مراحل مختلف داوری برای انتخاب بهترین طرح های ارائه شده برحسب ضریب نفوذ مهارت مقالات و امتیاز نوآوری، گفت: امسال 77 داور ایرانی و 70 داور خارجی طرح های ارائه شده را مورد ارزیابی قرار دادند که به نفرات برگزیده در جشنواره خانواده پزشکی تولید مثل و سلولهای بنیادی جوایزی اعطا خواهد شد.

وی به معرفی نفرات برگزیده این جشنواره پرداخت و گفت: جایزه طرح برتر گروه جنین شناسی به یک محقق از ایران، طرح برتر ناباروری زنان به محقق نیجریه ای، طرح ژنتیک به محققی از کشور فرانسه، طرح بیولوژی و فناوری سلولهای بنیادی به محققی از ایران و طرح طب ترمیمی به محققی از کشور ایتالیا اختصاص یافت همچنین در زمینه تشویق محققان ملی، جایزه جشنواره به دکتر مهرداد نوروزی نیا برای طرح گروه اپی ژنتیک، عباس پیریایی برای فناوری سلولهای بنیادی و طاهره معدنی در گروه زنان اختصاص یافت.

به گزارش مهر، یازدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری، ششمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پنجمین سمپوزیوم پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل به صورت همزمان 24 تا 26 شهریورماه جاری از سوی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در تهران برگزار می شود.