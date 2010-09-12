توزیع شیر در گلستان 90 درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان افزود: با توجه به افزایش تقاضای شیر از سوی شهروندان در ماه مبارک رمضان، سازمان بازرگانی برنامه هایی را به منظور رفاه حال شهروندان در نظر گرفته بود به همین منظور روزانه 244 تن شیر تلفیقی در سطح استان توزیع می شد.

وی اظهار داشت: این رقم در مقایسه با سال گذشته که روزانه 129 تن بوده 90 درصد افزایش داشته است.



وی به توسعه صادرات غیر نفتی استان اشاره و اضافه کرد: واردات از سه مرحله تشکیل می شود که مرحله اول مر بوط به مباحث فنی و تعیین استانداردهاست که قوانین و مقررات آن توسط دستگاههایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع ومعادن و سایر دستگاه های متولی تعیین می شود.

وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم که انجام ثبت سفارش ودر واقع کار ادراری و دبیر خانه ای است که وارد کننده با علم به استاندارهای تعیین شده در مرحله اول ، تقاضای ثبت سفارش در مجموعه وزارت بازرگانی می کند.

کهنسال بیان داشت: مرحله سوم بحث گمرک و قرنطینه و ترخیص است، در این مرحله هم نقش دستگاههای متولی مرحله اول جهت تایید کالای وارداتی با استاندارهای تعیین شده بسیار مهم واساسی است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان حضور تولید کنندگان داخلی در نمایشگاه های خارجی به ویژه نمایشگاه آستاراخان روسیه را عاملی موثر در جهت معرفی تولیدات داخلی و ایجاد ارتباط تجاری با بازارهای خارجی در جهت رشد و توسعه صادرات غیر نفتی دانست.

وی حفظ بازار کشورهای هدف را در گرو تولید کالاهای با کیفیت و با برند معتبر و کسب رضایتمندی مصرف کنندگان خارجی دانست و از تمامی دستگاه های متولی خواست تا از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مربوطه در جهت ارائه خدمات بهتر، بقای چرخه تولید، حضور فعال در عرصه بازارهای خارجی و شرکت در نمایشگاههای خارجی حمایت لازم را بعمل آورند.

درویش علی حسن زاده سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان با بیان راهکارهایی در خصوص بهبود روند توسعه صادرات غیر نفتی به بحث نهضت کاهش قیمت تمام شده پرداخت و کاهش هزینه ها، استفاده از ظرفیتهای موجود، افزایش کیفیت تولید و کاهش قیمت تمام شده کالاهارا راهکاری برای بقاء بیشتر و حضور موثرتر در بازارهای جهانی دانست.

حسن زاده برگزاری جلسات میز تجاری کشورهای هدف را در جهت اطلاع رسانی دقیق و مناسب و آموزش تجار در جهت افزایش سطح آگاهی آنها از راهکارهای صادراتی بسیار موثر خواند.

وی در خاتمه از تشکیل کمیته کاری برای انتخاب صادر کنندگان نمونه وتجلیل از آنها در روز ملی صادرات خبر داد.