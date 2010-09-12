اسامی بازیکنان تیم فوتبال پوهانگ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی "لوئیس فلاویو" سرمربی برزیلی تیم فوتبال پوهانگ استیلرز کره جنوبی اسامی 18 بازیکن این تیم برای دیدار ذوب آهن اصفهان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد.

بر این اساس شین هوآ یونگ، کیم دائه سو، کیم هوانگ ایل، شین کوانگ هون، جونگ هونگ یون، شین هوانگ مین، ریو شانگ هوآن، کیم جائه سونگ، هوانگ جی سونگ، کیم کوانگ سوک، سونگ چانگ هو، سئول کی هیون، هوانگ جائه هون، هی حین هو، موتا نتو و آلمیر نفرات تیم پوهانگ کره جنوبی را در این مسابقه تشکیل می‌دهند.

همچنین این تیم ساعت 10 صبح امروز دومین تمرین خود را در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار کرد و ساعت 16 امروز دوشنبه هم تمرین دیگری را انجام خواهد داد.

ضمن اینکه از ساعت 17:30 دقیقه هم تیم فوتبال ذوب آهن ایران در همین زمین تمرینات آماده سازی خود را برای دیدار با پوهانگ پیگیری می‌کند.

دیدار رفت تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 روز چهارشنبه 24 شهریورماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.