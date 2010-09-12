"داستانهای تخیلی و فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی رابطه داستانهای تخیلی و امکان تحقق آن در علم میپردازد.
بسیاری از داستانهای تخیلی و تصورات انسانهای پیشین در حال حاضر جامه عمل به خود پوشیده و محقق شدهاند. آیا نسبتی میان تخیلات علمی در گذشته و پیشرفتهای جدید علمی وجود دارد؟
موضوعاتی چون ماهیت ذهن، سفر در زمان، هوش مصنوعی و ماهیت بشر موضوعاتی بودهاند که بشر در مورد آنها خیالپردازی میکرده و در حال حاضر به پیشرفتهایی در این حوزهها نایل شده است.
این کتاب برای بررسی این نسبت به بررسی کتابها، برنامههای تلوزیونی و فیلمهای سینمایی پرداخته است. فیلمهایی چون ماتریکس، ماشین زمان و برگشت به آینده در این بررسی مورد توجه نویسنده بودهاند.
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