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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تریلی هوو باز هم حادثه آفرید/ 6 نفر کشته و مجروح شدند

تریلی هوو باز هم حادثه آفرید/ 6 نفر کشته و مجروح شدند

بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی هوو با دو دستگاه خودروی تریلی بنز و پراید در روز پنجشنبه هفته گذشته 6 نفر کشته و مجروح شدند.

سرهنگ رسول ضیاءالدین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهای پایانی تابستان تردد تریلرهای هوو در محورهای بندرعباس ـ سیرجان، رشت ـ قزوین، فیروزکوه، تهران ـ قم، خرم آباد ـ اندیمشک، اصفهان ـ تهران و چمن بید ـ جنگل گلستان ممنوع است.

وی تصریح کرد: همچنین تردد انواع تریلی های هوو در محورهای هراز و کرج ـ چالوس نیز ممنوع است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به مهمترین تصادفات روز 19 شهریور ماه گفت:  بر اثر برخورد دو دستگاه خودرو سواری تریلی بنز و پراید با یک دستگاه تریلی هوو در محور شیراز ـ مرودشت در استان فارس سه نفر کشته و سه نفر مجروح شدند.

وی افزود: علت وقوع این تصادف عدم رعایت حق تقدم از جانب تریلی بنز و همچنین انحراف به چپ تریلر هوو بوده است.
 

کد مطلب 1149598

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