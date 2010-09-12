ویروسی ساده سرور سازمانهای بزرگ را مختل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اینترنت استورم، پایگاه خدماتی تحلیل و اخطار که می تواند فعالیتهای مخرب اینترنتی را ردیابی کند، گزارش کرده که این نرم افزار ساده و ابتدایی تحت کنترل درآمده و از روز جمعه خبری از تخریب رایانه ها یا سرورهای بیشتری گزارش نشده است اما این به آن معنی نیست که خطر به طور کلی رفع شده است. به گفته این مرکز ممکن است نوع جدیدی از آن در پی حمله اخیر در اینترنت گسترده شود.

ویروس Here you have یک اسب تروایی ساده یا به اصطلاح یک تروجان ساده است: یک ایمیل با عنوان عجیب اما وسوسه آمیز Here you have به پست الکترونیکی افراد فرستاده می شود که در بدنه این پیام نوشته شده: "این همان مدارکی است که درمورد آنها به تو گفته بودم می توانی آنها را اینجا ببینی."

کلیک کردن بر روی لینک ارائه شده برابر بارگذاری و نصب برنامه بر روی رایانه و ارسال هرزنامه هایی متعدد به تمامی آدرسهای الکترونیکی افرادی است که نام آنها در دفترچه آدرسهای کاربر ثبت شده است که این موجب شلوغ شدن و از کار افتادن سرور ایمیلها خواهد شد.

آنتی ویروسها و کنترل کننده های معروف ویروس مانند "مک کافی لب" و سایمنتک در حال حاضر مشغول بررسی و تحقیق درباره این ویروس هستند و وب سایتها خود را به منظور ارائه نرم افزارهای محافظتی در برابر این ویروس به روز رسانی کرده اند.

سایمنتک آنتی ویروس نورتون را برنامه ای مناسب از بین بردن این ویروس می داند. بسیاری از شرکتهای امنیتی ردیابی این ویروس را بسیار دشوار می دانند زیرا به اعتقاد آنها ویروس Here you have می تواند تا کنون به چندین نوع ویروس متفاوت و جدید تبدیل شده باشد.

بر اساس گزارش فاکس، این ویروس توانسته سرورهای داخلی وزارت امنیت داخلی آمریکا و چند شرکت و سازمان دیگر را در روز پنجشنبه با اختلال و خرابی مواجه کند. کارمندان ناسا نیز از این ویروس در امان نماندند و فعالیتهای روزانه آنها در روز پنجشنبه با اختلال مواجه شد و کارمندان نیز برای شکایت از این اختلال به توئیتر پناه بردند: "هیوستون! اینجا مشکلی پیش آمده که نامش هرزنامه است."