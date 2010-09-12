50 میلیون رای دهنده سرنوشت قانون اساسی ترکیه را تعیین می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، بر اساس بیانیه هیئت انتخاباتی عالی ترکیه که در ماه آگوست منتشر شد، به طور کلی 151 هزار و 546 صندوق اخذ رای در روز برگزاری همه پرسی قانون اساسی مورد استفاده قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش رای گیری 32 ایالت شرقی ترکیه در ساعت 7 صبح آغاز شد و در ساعت 4 بعد از ظهر پایان می یابد و رای گیری در شهر استانبول، بزرگترین شهر ترکیه و دیگر شهرهای غربی ساعت 8 صبح آغاز شده است.

همچنین دو میلیون و 556 هزار و 335 نفر در خارج از ترکیه برای انداختن رای خود به پای صندوق های رای ثبت نام کرده اند و با نشان دادن گذرنامه خود حق شرکت در این همه پرسی را دارند.

همه پرسی امروز یکشنبه در حالی برگزار می شود که نخست وزیر ترکیه اعلام کرده در صورتی که حزب متبوع وی(عدالت و توسعه) نتواند در آوردگاه امروز و همچنین انتخابات سال آینده پیروز میدان باشد از صحنه سیاسی خداحافظی می کند.

"رجب طیب اردوغان" با بیان این مطلب در ادامه گفت : اگر حزب من (عدالت و توسعه)در انتخابات عمومی سال 2011 در رتبه دوم قرار بگیرد من از رهبری حزب کنار می روم.

اردوغان افزود : شکست در رقابتهای انتخاباتی چیزی نیست که مورد علاقه من باشد.