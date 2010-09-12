25 درصد از منابع کمیته امداد از مشارکتهای مردمی تامین شده است

علی روحانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته مبلغی بالغ بر 370 میلیارد تومان، خیرین و نیکوکاران به این نهاد ازطریق صندوق صدقات، واریز ماهیانه برای ایتام و سایر کمکهای دیگر به معاونتهای مشارکتهای مردمی درسراسر کشور پرداخت نموده اند.

وی با بیان اینکه شناسایی و حمایت از نیازمندان راهبرد و وظیفه مهم و خطیر این نهاد است، تصریح کرد: این نهاد به 4.5 میلیون نفر در قالب یک میلیون و 900 هزار خانوار خدمات می دهد این درصورتی است که چهار میلیون نفر نیز ازخدمات موردی و مقطعی کمیته امداد استفاده می کنند.



وی بابیان این مطلب که سازماندهی عواطف و احساسات و تبادل عاطفه و محبت موجب همبستگی درجامعه می شود گفت: توسعه انفاق و نیکوکاری و زدودن فقر ازجامعه و نظام اسلامی از رسالتهای تعیین شده امام (ره ) در کمیته امداد است.



وی هدف عمده نهاد مقدس کمیته امداد را آموزش، اشتغال، توانمندسازی، ارتقاء فکر ی و فرهنگی مددجویان ونیازمندان عنوان کرد واظهارداشت: این نهاد به متقاضیان مددجو و نیازمند پس از آموزش از دومحل منابع کمیته امداد و معرفی به بانک تسهیلات اعطاء می کند.



وی بابیان اینکه هم اکنون کمیته امداد هشت میلیون مشترک صدقات درسطح کشور دارد گفت: کمکهای مردمی برابر شرایط و ضوابط دین مقدس اسلام در محل خود به مصرف می رسد.



روحانی گفت: در حقیقت این نهاد با اجرای طرحهای مشارکتی مختلف حضور، وحدت، یکدلی و یکرنگ بودن مردم را در اجتماع تقویت می کند.



وی همچنین خاطر نشان کرد: ارائه خدمات هر چه بهتر به محرومان، نیازمند افزایش منابع مالی امداد است، در حالی که در این زمینه با کمبود منابع مواجه هستیم بنابراین باید فرهنگ انفاق و نیکوکاری بیش از گذشته در بین مردم ترویج و توسعه یابد.



وی با تاکید براینکه مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) باید جامعه را در مسیر حمایت از نیازمندان قراردهند گفت: در این مسیر مشارکت وحضورمردم نیکوکار، می تواند نقش آفرینی کند.