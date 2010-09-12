عسگرپور شنونده خوبی است/ برای قصه "جراحت" با تلویزیون چانه نزدیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نعمت‌الله نویسنده و محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده در ادامه نشست نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "جراحت" درباره ایده این سریال، خطوط قرمز تلویزیون و روند تولید مجموعه صحبت کردند.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ وهنر: آقای شفیعی چگونه سعید نعمت‌الله و محمدمهدی عسگرپور را به عنوان نویسنده و کارگردان مجموعه "جراحت" انتخاب کردید؟

- محمدرضا شفیعی، تهیه‌کننده: با سعید نعمت‌الله رفاقت چند ساله دارم و بعد از مجموعه تلویزیونی "رستگاران" طرح سریال "جراحت" را با او مطرح کردم. بعد از موافقت کلیت کار شروع به نگارش طرح "جراحت" کرد. با آقای عسگرپور هم دو سال بود قصد همکاری داشتیم، اما میسر نمی‌شد. تا اینکه توفیق نصیبمان شد تا بتوانیم در "جراحت" با یکدیگر همکاری کنیم.

*با توجه به اینکه کارهای مناسبتی معمولاً با عجله انجام می‌شوند. برای تهیه مجموعه "جراحت" نگران نبودید؟

- شفیعی: تصویربرداری دیگر مجموعه‌‌های ماه رمضان بعد از ایام نوروز شروع شد، اما ما اصرار داشتیم قبل از ماه رمضان کار را انجام دهیم تا فشار کاری زیاد نباشد. تقریباً از برج نهم یا دهم بود که پیش‌تولید را آغاز کردیم و اسفندماه کلید زدیم.

*مدتی است در تلویزیون بیشتر شاهد سری دوزی هستیم تا آثار خوب. البته در دهه شصت شاهد آثار تلویزیونی با فیلمنامه‌های قوی مثل آثار داود میرباقری داشتیم، اما دیالوگ‌نویسی صحیح در یک برهه زمانی به فراموشی سپرده شد تا اینکه این مسئله در سریال "میوه ممنوعه" احیا شد. مجموعه "جراحت" هم امتیاز دیالوگ‌نویسی را دارد. این مجموعه بدون آنکه مخاطب را گیج کند به خوبی مفاهیم را منتقل می‌کند. می‌خواهم بدانم حضور آقای عسگرپور به عنوان کارگردان سینما و نگاه او در طول کار چقدر در شکل‌گیری این فضا موثر بود؟

- سعید نعمت الله، نویسنده: به نظرم حسن امسال مجموعه‌های ماه رمضان این بود که دو کارگردان سینما یعنی محمدمهدی عسگرپور و فرزاد موتمن و یک کارگردان خوب تلویزیون مثل حسن فتحی در رقابت حضور داشتند. مسلماً حضور این دو کارگردان سینمایی که صاحب سبک و نگاه هستند بی تاثیر نیست و این مسئله نشان می‌دهد که تلویزیون بد نیست. وقتی قرار شد مجموعه "جراحت" را بنویسم در ابتدا نمی‌دانستم عسگرپور کارگردان این مجموعه است، اما بعد که متوجه شدم می‌دانستم با نگاه یک کارگردان حرفه‌ای رو به رو هستم.

آقای عسگرپور جمله درستی را در این نشست اشاره کردند که آدمها نگاه‌شان بعد از چهل سالگی تغییر می‌کند، او به تکامل رسیده بود، اما من نه. ولی در مجموع همکاری و تعامل خوبی داشتیم. آقای عسگرپور شنونده خوبی است و این شنونده بودن فقط برای من نبود، بلکه شامل حال بازیگران هم می‌شد. من قبلاً با عسگرپور همکاری نداشتم، اما سیستم کاری او ارباب و رعیتی نیست. همه می‌توانند نظر بدهند و او احترام زیادی برای عوامل قائل است. به نظرم اگر او زمان بیشتری برای سریال "جراحت" داشت، حاصل کار بهتر از این می‌شد.

*در این مجموعه احساس می‌شود نگاه خوبی به زنان نشده است. بعضی دیالوگها درباره شخصیتهای زن انتقادی هستند. در دعوای اسماعیل و انسی، اسماعیل می‌گوید تو سالها است مقابل من روسری سر می‌کنی، چنین دیالوگی با مقررات تلویزیون همخوانی ندارد.

ـ نعمت‌الله: به نظرم ما نباید مرزبندی در کار کنیم و بعد دیالوگی را خوشمان می‌آید یا نه را بزرگ کنیم، چرا که مجموعه "جراحت" به هیچ زنی توهین نکرده است و شما شاهد بودید که انسی (آتنه فقیه نصیری) در طول قصه از حقوق خودش صحبت می‌کند. منظورم از این دیالوگ و دیالوگهایی که قبل و بعد از این صحبت مطرح می‌شود این است که چرا به سر و وضع خودت نمی‌رسی.

من بلد نیستم حرفهای فمنیستی بزنم و اصلاً سوادش را هم ندارم. هرگز به خودم اجازه نداده‌ام که به زنها توهین کنم و به برابری معتقد هستم. مسئله‌ای که شما مطرح کرده‌اید را برای نخستین بار است که می‌شنوم. وقتی کسی به مسئله‌ای معتقد نباشد قطعاً در فیلمنامه‌اش هم نخواهد بود.

*شما در این مجموعه نقطه خوبی را برای شروع انتخاب کردید و آن هم مسئله زوج جوان قصه است. در این باره با تلویزیون که ممیزی‌های بسیاری دارد دچار مشکل نشدید؟

- نعمت‌الله: این ایده را شفیعی زمانی به من داد که سوار هواپیما بودم. وقتی این ایده را تهیه‌کننده مطرح کرد به او گفتم مشکلی پیدا نمی‌کنیم و او هم بعد از 10 دقیقه و تماسی که با مدیر شبکه سه داشت، تاکید کرد نه، مشکلی نیست. در واقع ما برای سریال "جراحت" چانه‌ای با تلویزیون نزدیم. البته باید بگویم کاری که عسگرپور کارگردان آن باشد خبرنگاران و مدیران حرمت زیادی برای آن قائل هستند. زمانی که طرح "جراحت" با مدیر شبکه سه در میان گذاشته شد او استقبال و موافقتش را اعلام کرد و اصلاً مشکلی برای این کار نداشتیم.

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ادامه دارد...