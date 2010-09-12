گردهمایی 46 هزار رزمنده دوران دفاع مقدس لرستان برگزار می شود

سرهنگ علی حسین پازدار در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: همزمان با هفته دفاع مقدس چند برنامه شاخص در سطح این استان برگزار می شود.
وی گردهمایی بزرگ رزمندگان دوران دفاع مقدس لرستان را یکی از این برنامه های مهم برشمرد و یادآور شد: در این گردهمایی بزرگ 30 هزار رزمنده از 9 شهرستان لرستان و 16 هزار رزمنده از مرکز استان گرد هم خواهند آمد.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان یادآور شد: این گردهمایی بزرگ در روز پنجم مهرماه سالجاری برگزار خواهد شد.
سرهنگ پازدار خاطر نشان کرد: پیگیری های لازم برای حضور سرلشکر فیروزآبادی و یا سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان در این گردهمایی یک روزه در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین به دیگر برنامه های شاخص هفته دفاع مقدس در این استان اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری یادواره 425 زن شهیده لرستان نیز یکی از برنامه هایی است که در این ایام برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان ادامه داد: همچنین همزمان با هفته دفاع مقدس عملیات کربلای چهار به عنوان مقدمه عملیات فتح الفتوح کربلای پنج در این استان بازسازی می شود.
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