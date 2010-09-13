پیگیری آبرسانی به استان تنها مصوبه سفر سوم دولت به یزد خواهد بود

حجت ‌الاسلام سیدجلال یحیی ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: مسئولان حرکتی سریع و قاطع برای اجرایی شدن پروژه ‌های بر زمین مانده سفر اول و دوم هیئت دولت به استان یزد انجام دهند.

وی افزود: در صورتی که پروژه‌ های دو سفر قبلی اجرایی نشود، فاز دوم آبرسانی به استان یزد به عنوان تنها مصوبه سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت پیگیری خواهد شد.

یحیی ‌زاده با بیان اینکه این یک ضرورت و پیش ‌نیاز جدی برای انجام سفر سوم است، تاکید کرد: چنانچه وضعیت به همین شکل باشد، بسیاری از نمایندگان و مسئولان دیگر استان یزد نیز بر این عقیده‌اند که در سفر سوم، پروژه ‌ای جز فاز دوم آبرسانی به استان یزد را دنبال نکنیم چرا که این مصوبه به اندازه ‌ای اهمیت دارد که اگر اجرا شود، یزد می ‌تواند همه چیز داشته باشد و اگر اجرا نشود، هر چیز دیگری داشته باشد، معلق خواهد بود و نمی ‌توان به آن اطمینان پیدا کرد.

وی بیان داشت: پروژه ‌های گازرسانی نیز که در سفر اول هیئت دولت مورد تصویب قرار گرفته بود، هنوز قسمت عمده ‌ای از آن اجرایی نشده است که این امر در مورد پتروشیمی یا ده ‌ها مصوبه دیگر در سفر دوم نیز صادق است که هنوز هیچ خبری از قریب‌ الوقوع بودن اجرای آنها نیست.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس ادامه داد: یا برای سفرها نباید مصوبه ‌ای تعریف شود یا اگر شد حتما باید اجرایی شود تا اعتماد و اعتقاد مردم به نظام و حاکمیت و دولت آسیب نبیند.

انتقال آب به استان یزد از تاکیدات و مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد در زمستان 86 و مصوبات دو سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد است اما به دلیل کمبود بودجه وزارت نیرو، این طرح هنوز اجرایی نشده است.