مریم کاظمی درباره دلایل انصراف خود از حضور و اجرای نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" در بخش مسابقه بین‌الملل هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به خبرنگار مهر گفت: از یک هفته پیش اعلام شد که نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" برای حضور در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره پذیرفته شده است. طبیعی است که باید به ستاد برگزاری جشنواره مراجعه می‌کردیم و اسامی عوامل گروه را ارائه می‌دادیم. در همان ابتدا بر سر تعداد عوامل گروه به مشکل برخوردیم و به ما اعلام شد نمایشی که دو بازیگر دارد نمی‌تواند بیشتر از دو یا سه عوامل همراه داشته باشد.



وی ادامه داد: بعد از رایزنیهایی که داشتیم توانستیم شرایط را برای حضور شش نفر از عوامل نمایش فراهم کنیم تا ستاد برگزاری جشنواره در همدان امکان پذیرایی را داشته باشد. موضوع ناراحت کننده این است که جشنواره‌های خارج از کشور با وجود مشکلاتی چون اخذ ویزا و بلیت هواپیما تعداد عوامل همراه را بر عهده گروه و تشخیص گروه می‌گذارند، چطور ما نمی‌توانیم در کشور خود با عوامل مورد نیاز برای حضور در جشنواره‌ای به راحتی از شهری به شهر دیگر برویم؟ فکر می‌کنم این مشکل در کشور ما توجیه اخلاقی ندارد.



کارگردان "به زیر پاهات نگاه کن" در ادامه با اشاره به درخواست کاتالوگ جشنواره هفدهم جهت دریافت اطلاعات گروه، نمایش و کارگردان آن گفت: وقتی این اطلاعات از ما خواسته شد گفتم که پیش از این تمامی این اطلاعات را به آقای داخ در ستاد برگزاری جشنواره در تهران ارائه داده‌ام ولی پاسخی که به من داده شد این بود که این اطلاعات مجددا باید به کاتالوگ جشنواره ارائه شود. سؤال من این است اگر ستاد برگزاری جشنواره در تهران تأثیری در شکل‌گیری کاتالوگ جشنواره و کارهای دیگر ندارد چرا این همه مدرک را از گروه‌ها می‌گیرد؟



کاظمی با اشاره به اینکه برای هماهنگی و مطلع شدن از میزان کمک هزینه، نحوه پرداخت آن و جدول اجرای نمایشها با حسین صفی قائم مقام جشنواره هفدهم تئاتر کودک و نوجوان همدان تماس گرفته است، افزود: آقای صفی به من گفتند که هنوز جدول اجراها مشخص نشده و تنها کف کمک هزینه که یک میلیون تومان است مشخص شده و سقف آن هم معلوم نیست. اما به گفته آقای صفی کمک هزینه‌ها بعد از اجرای نمایش‌ها در جشنواره به گروه‌ها پرداخت می‌شود و تنها نمایشهای عروسکی کمک هزینه خود را پیش از اجرای در جشنواره دریافت می‌کنند.



این کارگردان و بازیگر تئاتر این نحوه برگزاری جشنواره را مناسب ندانست و خاطر نشان کرد: ستاد برگزاری جشنواره باید با گروه‌ها تماس بگیرد و هماهنگیهای لازم را با آنها داشته باشد نه اینکه هنرمندان این کار را انجام دهند و پاسخ مناسبی دریافت نکنند. وقتی کمک هزینه‌ها بعد از اجرای نمایش پرداخت شود که میزان آن هم مشخص نیست گروه چگونه باید هزینه حمل و نقل دکور و عوامل را تأمین کند؟ اینگونه برنامه ریزی که بعد از اجرای در جشنواره گروه‌ها کمک هزینه‌های خود را دریافت کنند امری غلط است.



کاظمی با اشاره به انصراف خود از جشنواره هفدهم تئاتر کودک و نوجوان همدان تصریح کرد: اگر قرار است جشنواره اینگونه برگزار شود بهتر است برگزار نشود. جشنواره بین‌المللی برگزار کردن افراد کارکشته می‌خواهد که کار خود را بلد باشند. نمی‌توان ساختمانی ساخت که تنها نما داشته باشد. با چیزهایی که دیده و شنیده‌ام ترجیح می‌دهم برای درگیر نشدن با مشکلات بیشتر وارد این بازی بچگانه نشوم. جشنواره‌ بین‌المللی برگزار کردن برای مدیران تنها بازی بچگانه‌ای است که دودش به چشم گروه‌ها بخصوص گروه‌های شهرستانی می‌رود.



حسین صفی قائم مقام هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان هم در پاسخ به خبرنگار مهر درباره دلیل پرداخت کمک هزینه به گروه‌های نمایشی بعد از اجرای در جشنواره خاطرنشان کرد: ما از استان همدان در سال در جشنواره‌های مختلف منطقه‌ای و استانی و کشوری شرکت می‌کنیم ولی در هیچکدام پیش از اجرای در جشنواره به گروه‌ها کمک هزینه پرداخت نمی‌شود. ضمن اینکه تصمیم پرداخت کمک هزینه بعد از اجرای در جشنواره طی نشستی با ستاد برگزاری جشنواره در تهران و دبیر جشنواره گرفته شده است.



وی ادامه داد: ما تنها به گروه‌های عروسکی که نیاز به ساخت عروسک دارند کمک هزینه را پیش از اجرا در جشنواره پرداخت می‌کنیم. کف مبلغ کمک هزینه‌ها یک میلیون و سقف آن هم یک میلیون و 500 هزار تومان است.