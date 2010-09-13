مردم بافق همچنان چشم‌ انتظار گازرسانی به این شهر هستند

حجت ‌الاسلام سیدجواد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: عدم گازرسانی به شهرستان بافق سبب رنج و زحمت بسیار مردم این شهرستان است و با وجود اینکه این بافق یک شهرستان معدنی است و گاز زیرساخت اصلی آن به شمار می ‌رود، هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: در سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد، مسئله گازرسانی به بافق یکی از اصلی‌ ترین مصوبات سفر اول بود اما با وجود گذشت بیش از چهار سال از این مصوبه، هنوز مطالعات این طرح نیز آغاز نشده و مسئولان شرکت گاز استان یزد نیز پاسخ درستی به علت عدم اجرای این طرح نمی‌ دهند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: هر روز از رسانه‌ های مختلف به ویژه رسانه ملی شاهد گازرسانی به دور افتاده‌ ترین روستاهای کشور به برکت دولت خدمتگزار نهم و دهم هستیم اما شهرستان بافق که محصولات معدنی آن صنعت و اقتصاد کشور را شکوفا کرده، هنوز از این نعمت برخوردار نیست.

وی بیان داشت: نعمت گاز علاوه بر نیاز مردم، نیاز اصلی واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان بافق نیز به شمار می‌ رود و گازرسانی می ‌تواند نقش بسیار موثری در توسعه صنعت و معدن در این منطقه داشته باشد.

سلیمانی از نماینده مردم بافق در مجلس، مسئولان شهرستان و اعضای شورای اسلامی شهر بافق خواست، مسئله گازرسانی را که دغدغه اصلی مردم این شهر است با جدیت پیگیری کنند تا به زودی شاهد اجرای این مصوبه مهم و حیاتی با تامین و تخصیص اعتبار لازم، باشیم.

وی مطرح کردن این مسئله از سوی برخی از مسئولان ذیربط که "مصرف گاز کارخانه فولاد و واحدهای معدنی بافق زیاد است و باید وزارت صنایع و معادن در طرح گازرسانی مشارکت کند" را بهانه دانست و گفت: اگر این معادن در منطقه وجود نداشت، آیا باید شهر بافق از داشتن نعمت گاز محروم بماند، ضمن اینکه وزارت صنایع و معادن اعلام کرده چنانچه طرح گازرسانی به بافق آغاز شود، مبلغ مورد تعهد خود را در خلال اجرای طرح پرداخت خواهد کرد.

امام جمعه بافق، خواستار اقدام سریعتر مسئولان ذیربط و پیگیری نمایندگان مجلس و مسئولان استانی برای اجرای طرح گازرسانی در شهرستان بافق شد.