جشنواره سینمایی منطقه 3 "تاک" در ملایر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این جشنواره از امروز به مدت پنج روز با حضور استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و همدان برگزار می شود.

در این جشنواره هنری بیش از 144 اثر منتخب از 1590 اثر ارسالی به دبیرخانه این جشنواره در بخشهای عکس، پوستر، فیلم و فیلمنامه با یکدیگر رقابت می کنند.

همچنین از استان همدان ملایر با هشت اثر، همدان با پنج اثر و نهاوند با یک اثر در این جشنواره حضور دارند.

59 عنوان فیلم، 62 عکس از 41 عکاس، 14 فیلمنامه، 9 قطعه پوستر در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درمی‌آیند که 59 فیلم بخش مسابقه شامل، 27 عنوان داستانی، 16 عنوان مستند، هشت عنوان تجربی و هشت عنوان پویانمایی است.

بسط و تعمیم ارزش‌های والای دینی و هویتی، ‌تحکیم خانواده، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، امید، عدالت، فرهنگ شهادت و دفاع، دستاوردهای جدید علمی، ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی، تاریخی و جغرافیایی کشور، نگاه به پرورش هنرمندانی متعهد و خلاق و توانمند، دستیابی به آثار فاخر فیلم کوتاه و معرفی و ارزیابی بهترین تولیدات یک ساله سینمای کوتاه در استانهای ده گانه شرکت کننده در منطقه مورد نظر از اهداف این رویداد سینمایی‌ - ‌منطقه‌ای است.

دهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان - منطقه 3 با عنوان "تاک" به میزبانی شهر ملایر از 21 تا 24 شهریور ماه توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان برگزار می‌شود.