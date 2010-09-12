49 اثر برای شرکت در جشنواره استانی تئاتر یزد پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد قرار است در آبان ماه سال جاری با همکاری انجمن نمایش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار ‌شود.

علاوه بر این جشنواره، در آبان ماه امسال قرار است جشنواره‌ های متعدد فرهنگی و هنری دیگری نیز در استان یزد برگزار ‌شود.

بر اساس این گزارش، هشتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد امسال متفاوت ‌تر از سال گذشته در این استان یزد برپا می ‌شود.

برگزاری کارگاه‌ های آموزشی در مدارس، نمایشگاه اساتید، نقاره ‌زنی و ارتقا سطح جوایز از برنامه ‌های این جشنواره است.

در آبان ماه امسال همچنین نخستین جشنواره ملی هنرهای صنایع دستی با مضامین قرآنی از دیگر برنامه ‌های این اداره کل خواهد بود.

این جشنواره در پنج رشته مختلف هنری از جمله منبت، معرق، قلم ‌زنی و ... برگزار می‌ شود.

جشنواره بین ‌المللی فیلم کوتاه، بیستمین جشنواره تئاتر استانی و هفته هنر استان یزد در فرهنگسرای نیاوران نیز از برنامه ‌های متنوع هنری و سینمایی است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در آبان ماه برپا خواهند کرد.

هفت فیلم کوتاه به کارگردانی هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای پسران یزد وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در بیست و هشتمین جشنواره کشوری فیلم کوتاه دانش‌ آموز برگزیده شد.

این جشنواره در شهرستان نیشابور در خراسان رضوی برگزار شد.

فیلمهای منتخب این جشنواره شامل "چند قدم تا سرنوشت"، "دیوار"، "آب بی آب"، "شیشه"، "فصل دوازده گیاهان"، "خطر پنهان" و "آخرین نغمه ‌ها" اعلام شده است.