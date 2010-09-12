یورو جایگزین دلار در سبد ارزی بانکهای آسیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات ارزی هفته گذشته لندن فعالان کوتاه مدت بازار پس از رسیدن نرخ ارز به بالاترین نرخ خود در برابر دلار در سه هفته اخیر که ناشی از انتشار گزارش بخش اشتغال آمریکا بود، تمام موجودیهای مازاد یورویی خود را به فروختند.

انتشار گزارش مشاغل امریکا که بیانگر کاهش بسیار کمتر از حد انتظار مشاغل بود سبب شد نگرانیهای بازار افزایش یابد و بانک های مرکزی آسیا به استثنای ژاپن دلارهای خود را به یورو تبدیل کنند. پیش از این نیز این بانکها به منظور کنترل روند صعودی پول ملی خود در مقابل دلار اقداماتی را انجام داده بودند.

پوند استرلینگ نیز به پایین ترین سطح خود در شش هفته اخیر در برابر یورو رسید که ناشی از انتشار اخبار فروش بالای بانک پایاپای انگلیس بود.

بورس نفت خام

بهای نفت خام آمریکا هفته گذشته به کمتر از 74 دلار در هر بشکه به واسطه پایان فصل مسافرتها در آمریکا و نرخ بالای بیکاری در بزرگترین کشور مصرف کننده نفت رسید که سبب شد نگرانیها در زمینه دورنمای تقاضا برای این ماده، کاهش یابد.

تعطیلات روز کارگر که پایان سنتی تعطیلات تابستانی آمریکا توام با افزایش تقاضای بنزین است باعث شد که حجم معاملات در بسیاری از بازارها کم باشد. بهای نفت خام تحویل ماده اکتبر نیز با کاهش 65 سنتی به 73.95 دلار در هر بشکه رسید.

بهای نفت خام برنت اندکی بیشتر تقویت شد و با کاهش تقریبا 3 سنت به 76.64 دلار رسید چرا که معامله گران معتقدند دورنمای عرضه - تقاضا تا حدودی در اروپا نسبت به آمریکا مثبت تر است. در حالیکه میزان تقاضای بنزین آمریکا بیشتر از 10 درصد مصرف جهانی نفت را در بر می گیرد.

این در حالی است که پالایشگاههای آمریکا تصمیم دارند مقدار نفت تولیدی در هفته های آینده را با توجه به نزدیک شدن فصل تعمیرات پاییزی و تدارک لازم برای جمع آوری حجم تولیدات برای سوخت های زمستانی کاهش دهند.

قیمتها نیز تقریبا بین 70 و 80 دلار باقیمانده است طیفی که تولید کنندگان اوپک می گویند که برای رونق سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت کافی است اما برای حفظ روند بهبود رشد اقتصادی کافی نیست.