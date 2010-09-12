نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و خدمات در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رئیس سازمان بازرگانی استان اردبیل پیش از ظهر شنبه در آیین گشایش این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف کنترل و تنظیم بازار و در آستانه بازگشایی مدارس و با ارائه کالاهای با کیفیت و مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در استان راه اندازی شده است.

محمدجعفر عظمایی افزود: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و خدمات استان در قالب هشت نمایشگاه در شهرستانهای اردبیل، پارس‌آباد، مشگین ‌شهر، خلخال، گرمی، بیله ‌سوار، نمین و نیر از امروز آغاز و تا 9 مهر ماه به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه ها بیش از 481 غرفه پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود، اضافه داشت: در این نمایشگاه اقلام مورد نیاز تحصیلی از قبیل کیف و کفش، مانتو، لوازم التحریر و اقلام ضروری از قبیل، مرغ و گوشت منجمد، روغن، برنج، شکر و فرآورده های لبنی بدون واسطه و با تخفیف ویژه ارائه خواهد شد.

عظمائی با اشاره به ارایه تخفیف 10 تا 15 درصدی در این نمایشگاه ابراز داشت: نمایشگاه عرضه مستقیم پاییزه شهرستان اردبیل تا 27 شهریورماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به تداوم طرح تشدید بازرسیها در استان تصریح کرد: از اول ماه رمضان تاکنون از 24 هزار و 622 واحد صنفی استان بازرسی شده که از این تعداد هزار و 830 مورد تخلف به ارزش بیش از یک میلیارد ریال پس از تکمیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

86 هزار تن گندم از کشاورزان اردبیل خریداری شد

در این مراسم فرماندار اردبیل نیز طی سخنانی با اشاره به نزدیکی بازگشایش مدارس و مراکز آموزشی در سال تحصیلی جدید گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم پائیزه با هدف ارائه خدمات و تامین نیازمندیهای شهروندان دایر و در صورت استقبال مردم مدت زمان برپائی آن قابل تمدید خواهد بود.

یوسف اکبری با اشاره به افزایش 10 درصدی غرفه ها در این دوره از نمایشگاه در مقایسه با سالهای گذشته متذکر شد: باید تلاش کنیم علاوه بر افزایش تنوع در تامین اقلام مورد نیاز تحصیلی از قبیل کیف و کفش و مانتو و لوازم التحریر، 15 تا 20 درصد تخفیف در توزیع اجناس یارانه دار از جمله مرغ و گوشت منجمد، روغن، برنج، قند، شکر و نیازمندیهای لبنی اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه باید کالاها و اجناس عرضه شده بدون واسطه و از طریق تولید کننده به دست مصرف کننده عرضه شود، یاد آور شد: بی شک حمایت و تقویت از تولیدات داخلی و بومی در رونق فعالیتهای اقتصادی و خدماتی منطقه و نیز ارتقا کیفیت کالاهای تولیدی و ایجاد فضای رقابت مثبت و سازنده موثر خواهد بود.

فرماندار اردبیل خواستار ذخیره سازی مرغ منجمد و توزیع آن در مواقع خاص و مناسبتهای مورد نیاز برای رفاه عمومی شد و خاطر نشان کرد: در ماه رمضان بیش از 140 تن مرغ منجمد و گرم در اردبیل توزیع شد که این روال با تدبیر سازمان بازرگانی در دهه آخر تعطیلات تابستانی نیز ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از خرید 86 هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان اردبیل طی سال زراعی جدید خبر داد و با انتقاد از کیفیت آرد استحصالی در هفته های اخیر بر ضرورت ذخیره سازی آرد مرغوب منطقه و جلوگیری از خروج آرد با کیفیت به استانهای دیگر تاکید کرد.

اکبری اضافه کرد: توزیع آرد با کیفیت موجب پخت مطلوب و کاهش ضایعات نان خواهد شد که تحقق این مهم رضایت مردمی را به دنبال خواهد داشت.