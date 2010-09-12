حضور مشاوران در مدارس شش ساعت کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ابراهیم سحرخیز پیش از ظهر یکشنبه در آیین بازگشایی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ملایر با بیان اینکه از تمامی نیروها از جمله فرهنگیان زن که دارای کسری ساعت موظف هستند به عنوان مشاور در تمامی مقاطع تحصیلی استفاده می شود، گفت: به زودی حکم آن از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

سحرخیزحضور مشاور در مدارس را ضروری دانست و با تاکید بر اینکه تمامی مدارس و آموزشگاه های کشور در همه مقاطع تحصیلی، باید دارای مشاور باشند، افزود: بر این اساس، مشاوران می توانند در اداره هر چه بهتر مدرسه، مشاوره تحصیلی، تربیتی و افزایش کیفیت فرآیند تدریس و تربیت مشارکت کنند.

اعطای وام قرض الحسنه به فرهنگیان

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از اعطای وام قرض الحسنه در قالب تسهیلات بانکی به فرهنگیان خبر داد و افزود: این وام به فرهنگیانی که فرزندان آنها در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند و نیزبرای ازدواج فرزندان فرهنگیان شاغل یا بازنشسته، اعطا می شود.

وی مبلغ اعطای وام به ازای هر فرزند را30 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: افراد از طریق سازمان، به بانک معرفی می شوند.

کارت میزان فرهنگیان در آستانه توزیع

سحرخیز در خصوص کارت میزان فرهنگیان نیز اظهار داشت: در حال حاضراین کارت ها به مبلغ 15 میلیون ریال برای ارائه به تمامی فرهنگیان آماده شده و در آستانه توزیع است.

سحرخیز افزود: تمامی فرهنگیان می توانند با کارت میزان، از هر فروشگاه و مراکزی که مد نظر آنها است، خرید کنند.

وی در خصوص توسعه آموزشکده های فنی و حرفه ای گفت: توسعه این آموزشکده ها در سال های آتی، بیشتر روی تربیت دبیر فنی تمرکز پیدا می کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: امسال علاوه بر پذیرش دانشجو در این آموزشکده ها، در هر استان، یک مرکز پسرانه و دخترانه، علاوه بر مراکزی که دانشجو می پذیرند، به امر تربیت دبیر فنی اختصاص می یابد.

سحرخیز اضافه کرد: فارغ التحصیلان این مراکز نیز به عنوان دبیر جذب آموزش و پرورش می شوند.

لازم به ذکر است: در این آیین فروشگاه مصرف فرهنگیان شهرستان ملایر در سه طبقه با مساحت دو هزار متر مربع و هفت میلیارد و 500 میلیون ریال سرمایه گذاری بهره برداری شد.