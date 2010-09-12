توسعه صادرات محصولات بومی گیلان در اولویت باشد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه مطلوب صنایع بسته بندی در سالهای اخیر اظهار داشت: با توجه به توسعه روز افزون این مراکز و همچنین افزایش سطح کمی و کیفی محصولات، در آینده شاهد رشد روز افزون صادرات این کالاها خواهیم بود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در زمینه پرداخت تسهیلات زودبازده، اولویت در راستای ساخت سردخانه و انبار است زیرا این اقدام در نگهداری محصولات بسته بندی شده موثر خواهد بود .

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت مصرف محصولات بومی همچون برنج چای در سازمانها و دستگاه های دولتی گفت: با بسته بندی مناسب، ایجاد مراکز و اتحادیه های مرتبط باید محصولات کیفی را به نهادهای مختلف عرضه کرد.

وی همچنین به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا اشاره کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در زمانهای مختلف سال بویژه در ایام بازگشایی مدارس و نوروز اقدامی موثر در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

قهرمانی چابک افزود: ایجاد رقابت در عرضه کالا و حق انتخاب کالای مطلوب در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا موجب رضایتمندی هر چه بیشتر مردم می شود.

وی تأمین نیازهای ضروری مردم را مهمترین وظیفه ی مسئولان دانست و اظهار داشت: در این گونه نمایشگاه ها کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با قیمت و کیفیت مناسب به طور مستقیم در اختیار افراد قرار می گیرد و این مراکز اطمینان لازم را برای رفع نیازهای مردم فراهم می سازد.

استاندار گیلان تصریح کرد: در مراکز عرضه مستقیم کالا ، عرضه و توزیع محصولات ایرانی و بومی باید مد نظر قرار گیرد و بهترین و سالمترین محصول ایرانی جایگزین کالاهای مصرفی خارجی شود .

وی در ادامه با تأکید بر انجام نظر سنجی در زمان برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا خاطرنشان کرد: در دسترس بودن نیازهای ضروری مردم حق آنان است.

قهرمانی چابک یادآور شد: ارائه خدمات مطلوب به شهرندان در زمان برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم باید همواره مدنظر مسئولان باشد.