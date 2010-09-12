کارگاه تخصصی عدالت نوجوانان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه با همکاری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و سفارت سوییس در تهران، در دانشکده روابط بینالملل و وزارت امور خارجه برگزار شده است.
کارگاه عدالت نوجوانان در دو نوبت صبح و عصر و با حضور مقامات ایران و سوییس با حضور جمعی از صاحبنظران و کارشناسان برگزار میشود.
کارگاه تخصصی عدالت نوجوانان با مشارکت ایران و سوییس در تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه با همکاری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و سفارت سوییس در تهران، در دانشکده روابط بینالملل و وزارت امور خارجه برگزار شده است.
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