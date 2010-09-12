کارگاه تخصصی عدالت نوجوانان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه با همکاری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و سفارت سوییس در تهران، در دانشکده روابط بین‌الملل و وزارت امور خارجه برگزار شده است.



کارگاه عدالت نوجوانان در دو نوبت صبح و عصر و با حضور مقامات ایران و سوییس با حضور جمعی از صاحبنظران و کارشناسان برگزار می‌شود.



