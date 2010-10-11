کمبود اعتبار تهدیدی برای حذف تدریجی تولیدات داخلی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، استفاده از توان، ظرفیت فکری و استعدادهای درخشان نسل دانش پژوه در سطح خرد و کلان از راهکارهای کارآمد برای رسیدن کشور به خودکفایی همه جانبه و رسیدن به مرحله ای است که طی آن کشور در همه زمینه ها قادر به صادرات عظیم باشد.

حال اینکه گستره استفاده کاربردی از اندیشه های علمی محققین جوان در سطوح مختلف چه اندازه پاسخگوی نیازهای علمی، صنعتی و پژوهشی است، پرسشی است که پاسخ آن بسیاری از مسائل زیربنایی و تکنیکی کشور را در بر می گیرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرچه کشور در دورانهای مختلف آبستن اتفاقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود اما توانست ضمن پیمودن راه های توسعه علم در عرصه های متعدد سخت و نرم افزاری در بخشهای صنعتی، پژوهشی، تحقیقی، فرهنگی و دیگر بخشها نیز رشد فزاینده ای را در نمودار وضعیت دانش و ارتقا آن ترسیم کنند.

صنعت پیشانی رشد چرخه اقتصادی کشور است

در تحولات اقتصادی، صنعت و چرخه آن به عنوان پیشانی رشد و سرعت چرخه اقتصادی کشور است که باید بر لزوم تقویت آن تاکید فراوان کرد.

از سویی می توان به راحتی به این موضوع اذعان داشت، خلا کمبود امکانات و موانع موجود بر راه توسعه علم که به شیوه متداول در قالب طرح های تحقیقاتی و پژوهشی ارائه می شود، شکافی مشهود بین پتانسیلهای واقعی علم و نتیجه نهایی برداشت آن ایجاد می کند.

رسالت خطیری که علاوه بر شناساندن پتانسیلهای علمی به خصوص در بخش صنعت بر عهده مسئولان ارشد کشوراست، برداشتن موانع موجد بر سر راه فعالیتهای این بخشها است.

طرح هایی که شناخته نمی شوند

استان تازه تاسیس البرز با نام آشنای کرج، جمعیت نزدیک به دو میلیون نفر را در پهنای خود ساکن کرده و به تبع آن نیز 13 درصد صنعت مهم کشور را به خود اختصاص داده است.

افزون بر این توان صنعتی که در قالب شهرکهای صنعتی در مناطقی مانند سیمین دشت، بهارستان و اشتهارد شکل گرفته است، استعدادهای فراوان دانشجویی را نیز در بر دارد که این مهم خود تائیدی بر وجود استعدادهای بیشمار علمی در منطقه کرج است.

دراین گذار می توان به بخشهای مهم و فعال دانشگاه تهران در گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون اشاره کرد.

چه بسیار طرحهای علمی دقیق و کاربردی که به گفته استادیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران توسط دانشجویان این مرکز ارائه می شود.

دکتر اسدالله اکرم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، عملکرد مجموعه دانشکده فنی و مهندسی در گروه ماشینهای کشاورزی را شامل آموزش و فعالیت دو بخش مکانیزاسیون و مکانیک کشاورزی عنوان کرد و افزود: محور فعالیت گروه مکانیزاسیون کشاورزی، مدیریت مزرعه در خصوص تشخیص ماشینهای مورد نیاز مزرعه اعم از تولیدات داخلی، خارجی و مونتاژ است که این مهم در نهایت منجر به تولید و عملکرد بهتر محصولات کشاورزی می شود.

وی ادامه داد: دربخش مکانیک کشاورزی نیزدانشجویان فارغ تحصیل اقدام به طراحی وساخت ماشینهای کشاورزی می کنند از جمله اینکه دنبال کردن تکنیکهای جدید تولید ماشینهای کشاورزی ومواردی که منجربه تولید انبوه می شود نیز جزو کارکردهای مهم این گروه محسوب می شود.

اکرم از ارائه آخرین یافته ها و ساخته های دانشجویان در سالنی واقع در این دانشگاه خبر داد.

کمبود امکانات مانعی در شناخته شدن ظرفیتها

شاید نگاه عمیق به گفته این استاد و مدرس دانشگاه تهران، باور این جمله را که کمبود امکانات مانعی در شناخته شدن ظرفیت هاست را بدیهی تر جلوه دهد.

استادیار بیومکانیک دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی مستقر در کرج، به هزینه های بالای ساخت طرح های ارائه شده از سوی دانشجویان اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه دانشجویان توان مالی ساخت کامل طرح ها را ندارند تنها به بخشی از ساخت می رسند.

اسدالله اکرم افزود: موسسه فنی مهندسی وزارت کشاورزی و بعضی از موسسات فعال در استانها که به ماشینهای طراحی شده نیازدارند، اقدام به تولید طرح می کنند که کارخانه کمپاین سازی از جمله این موسسات است که حدود شش طرح بسیار عالی را اجرایی کرده است.

به اعتقاد این کارشناس علمی، طرح ها تنها با حمایت صنعت، مراکز پژوهش تولید ماشین منجر به ساخت و تولید انبوه می شوند.

وی از تراکتور خورشیدی و دستگاه عیب یاب جعبه دنده تراکتور به عنوان آخرین پدیده طراحی شده دانشجویان این دانشگاه نام برد و بیان کرد: تراکتور خورشیدی با قابلیت انجام کلیه عملیات کشاورزی ا زجمله طرح هایی است که با حمایتهای صورت گرفته یک نمونه از آن ساخته شده است.

اکرم درپاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی برحضور دانشگاه درنمایشگاه های بازرگانی صنعتی استان البرز گفت: درصورت هزینه بر نبودن در این نمایشگاه شرکت می کنیم زیرا به نمایش گذاشتن نمونه ها و طرح فرصتی است برای به نمایش گذاشتن خلاقیتهای علمی و دانشجویی همچنین فرصتی است برای انتخاب مشاهده کنندگان است.

با استان شدن البرز فرصت شکار موفقیتها بسیار زیاد است که برپایی نمایشگاه های صنعتی نیز از جمله فرصتهای به دست آمده به منظور احیای صنعت تقریبا به دور مانده کرج است.

امید می رود با راه اندازی این نمایشگاه ها و حضور واحدهای علمی تحقیقاتی نظیر دانشکده های مختلف پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در آن زمینه شناسایی طرح پژوهشی و کاربردی دانشجویی از سوی صنایع فراهم شود و بتوان شاهد چرخش به هنگام توسعه صنعت در استان البرز بود.