به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو در نشست هفتگی شورای آب وزارت نیرو اظهار داشت: داشتن اطلاعات جامع ، شفاف و دقیق از وضعیت آبی و مدیریت آب در کشورهای همسایه می تواند وزارت نیرو را در اجرای طرحهای آبی یاری دهد.

در این نشست، گزارشی از وضعیت آبی کشور شامل میزان بارندگی در حوضه های آبریز و مناطق مختلف در هفته گذشته، حجم آب ورودی و خروجی از سدهای کشور، بررسی شاخص های مهم آب و هوایی در مقایسه با سال گذشته و گزارشی از منابع و مدیریت آب در کشور پاکستان ارایه شد.

در این نشست، مشاور وزیر و رئیس کمیته سیل و طغیان رودخانه های کشور با اشاره به آبهای خروجی از مرزهای کشور، گفت: در این زمینه باید برنامه مدون و دقیقی با پشتوانه مالی مناسب طراحی شود.

ستار محمودی افزود: باید در جایی که تاثیرپذیری آبهای ورودی وجود دارد، برنامه حقوقی مشخصی برای دفاع از منابع آبی کشور نیز وجود داشته باشد.

نشست هفتگی شورای آب وزارت نیرو با حضور وزیر، معاون آب و آبفا و مدیران و کارشناسان ارشد این حوزه در ستاد مرکزی این وزارتخانه برگزار شد.

