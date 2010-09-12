تاخیر در برگزاری جلسات شورای شهر اصفهان توجیه قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان فتح الله معین پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران و آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر اصفهان، جلسه عادی و علنی شورای اسلامی شهر اصفهان باید در یکی از روزهای ثابت هفته برگزار شود و این روز با توافق اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان روز شنبه تعیین شده افزود: توجیه و ضرورتی نداشت که به دلیل تقارن عید سعید فطر و روز شنبه، جلسه علنی دیروز به امروز موکول شود.

وی ادامه داد:‌ در صورتی جلسه علنی به روز بعد از روز تعیین شده موکول می‌شود که جلسه فوق العاده باشد ولی جلسه امروز هیچ ضرورتی نداشت.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ممکن است برخی اعضا به دلیل مشغله کاری روزی غیر از روز تعیین شده حضور نداشته باشند، گفت: امروز شاهد بودید سه نفر از اعضا از جمله رئیس شورای اسلامی شهر حضور نداشت و برخی دیگر با تاخیر در جلسه حاضر شدند.

قرار بود جلسه امروز راس ساعت 8 برگزار شود اما جلسه با تاخیر نیم ساعته برگزار شد.

همچنین در جلسه امروز غلامرضا شیران و ابوالفضل قربانی عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر حضور نداشتند و محمود محمدی عضو دیگر شورای اسلامی شهر اصفهان و ابوالقاسم گلستان زاد که نماینده شهردار است نیز تاخیر در جلسه حاضر شد.