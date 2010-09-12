"فاصله" 47 میلیون تومان فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "فاصله" که در 20 سینما اکران شده، بعد از گذشت 9 روز از نمایش عمومی به فروش 47 میلیون تومانی رسیده است. فروش پنجشنبه تا شنبه این فیلم 30 میلیون تومان بوده است.

الناز شاکردوست، فرامرز قریبیان، پژمان بازغی، کتانه افشاری‌نژاد، مهری امیرحسینی، حسین حماسی، پرستو بوبانیان و نازی مهری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

همچنین فروش فلیم سینمایی "کارناوال مرگ" به کارگردانی حبیب‌الله کاسه‌ساز بعد از 9 روز نمایش در 11 سینمای تهران 33 میلیون تومان بوده است. این فیلم روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه به فروش 18 میلون تومان دست یافته است.

در "کارناوال مرگ" فرامرز قریبیان، الناز شاکردوست، بهرام رادان و میرطاهر مظلومی بازی کردند.