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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

زیرساختهای گردشگری در شش منطقه ایلام فراهم می شود

زیرساختهای گردشگری در شش منطقه ایلام فراهم می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: هم‌اکنون عملیات اجرای زیرساختها در شش منطقه نمونه گردشگری استان ایلام در دست انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون گردشگری میراث فرهنگی استان ایلام صبح یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون 14 منطقه نمونه گردشگری در استان ایلام و در جریان سفرهای دور اول و دوم هیئت دولت به این استان مورد تصویب قرار گرفته است.

عالی قاسمی اظهار داشت: از این تعداد تاکنون دو منطقه نمونه گردشگری به سرمایه‌گذار واگذار شده‌اند و اجرای زیرساختهای لازم در شش منطقه دیگر نیز از سوی اداره کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری این استان در دست انجام است.

وی بیان داشت: همچنین مطالعات امکان‌‌سنجی تمامی مناطق مصوب در دست انجام و مطالعات جامع سه منطقه نیز در دست تهیه است که پس از اتمام با بررسی کارشناسان مورد تائید قرار خواهند گرفت.

این مسئول یادآور شد: به منظور معرفی این مناطق به متقاضیان سرمایه‌گذاری در این استان برای تمامی مناطق بسته سرمایه‌گذاری تهیه شده است که هم اکنون در مرحله ارزیابی قرار دارند.
 

کد مطلب 1149679

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