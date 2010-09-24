به گزارش خبر نگار مهر، سیاه‏چاله‏ها یکی از عجایب جهان علمی جدیدند که از زمان طرح، مباحث گوناگونی را در جهان علم ایجاد کرده‏اند. دان ناردو با زبانی ساده اما دقیق و بدون استفاده از ریاضیات پیچیده در کتاب خود، سعی در آشنا کردن خوانندگان با سیاه‏چاله‏ها دارد.

کتاب در شش فصل تدوین شده است. فصل نخست به موضوع گرانش و پیش‏بینیهای نخستین درباره سیاه‏چاله‏ها اختصاص دارد. فصل دوم به ستاره‏های در حال مرگ و شکل‏گیری سیاه‏چاله‏ها می‏پردازد و ویژگیها و کاربردهای احتمالی سیاه‏چاله‏ها موضوع فصل سوم این کتاب است.

ناردو در فصل چهارم به بحث درباره آشکارسازی سیاه‏چاله‏ها با روشهای غیرمستقیم و در فصل پنجم به سیاه‏چاله‏های غول و سرنوشت جهان پرداخته و در نهایت در ششمین و آخرین فصل، این پرسش را مورد بررسی قرار داده است که آیا می‏توان از سیاه‏چاله‏ها به عنوان دروازه‏های کیهانی استفاده کرد؟