به گزارش خبر نگار مهر، سیاهچالهها یکی از عجایب جهان علمی جدیدند که از زمان طرح، مباحث گوناگونی را در جهان علم ایجاد کردهاند. دان ناردو با زبانی ساده اما دقیق و بدون استفاده از ریاضیات پیچیده در کتاب خود، سعی در آشنا کردن خوانندگان با سیاهچالهها دارد.
کتاب در شش فصل تدوین شده است. فصل نخست به موضوع گرانش و پیشبینیهای نخستین درباره سیاهچالهها اختصاص دارد. فصل دوم به ستارههای در حال مرگ و شکلگیری سیاهچالهها میپردازد و ویژگیها و کاربردهای احتمالی سیاهچالهها موضوع فصل سوم این کتاب است.
ناردو در فصل چهارم به بحث درباره آشکارسازی سیاهچالهها با روشهای غیرمستقیم و در فصل پنجم به سیاهچالههای غول و سرنوشت جهان پرداخته و در نهایت در ششمین و آخرین فصل، این پرسش را مورد بررسی قرار داده است که آیا میتوان از سیاهچالهها به عنوان دروازههای کیهانی استفاده کرد؟
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