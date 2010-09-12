هجدهمین اجلاس سالانه برنامه ریزی تحقیقات دیم کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر یکشنبه و با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی استاندار کردستان، مدیران ادارات و سازمانهای دولتی به همراه کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مطالعاتی و تحقیقاتی سراسر کشور هجدهمین اجلاس سالانه برنامه ریزی تحقیقات دیم در سنندج آغاز به کار کرد.

رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان کردستان در ابتدای مراسم افتتاحیه عنوان کرد: این همایش در راستای توجه به یافته های جدید علمی و مطالعاتی و بهره گیری بیشتر از آنها در امر تولید محصولات کشاورزی به ویژه دیم برگزار می شود که در مدت زمان دو روز ضمن برگزاری کارگاه های تخصصی این موارد نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

محمد خضری افزود: در جریان برگزاری این همایش دو روزه کارگاه ها و پنل های تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار می شود و موارد مربوط به حوزه های کشت گندم دیم، دانه های روغنی، غلات، حبوبات و نحوه مدیریت منابع آب مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در حوزه های کشاورزی در راستای افزایش بهره وری و کاهش هزینه، اظهار داشت: در حال حاضر مراکز تحقیقات کشاورزی در سطح استان های کشور فعالیت می کنند که باید ضمن ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر با این مراکز و کشاورزان از یافته های علمی در امور مختلف کشاورزی بهره برداری کرد.

رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات گسترده اقلیمی از یک سو و همچنین مشکلات پیش روی بخش کشاورزی از سوی دیگر می طلبد که اهمیت و جایگاه مطالعه و تحقیق بیش از گذشته مورد توجه همگان به ویژه در این بخش قرار گیرد و این مهم تنها با فرهنگ سازی در جامعه محقق خواهد شد.

مراسم افتتاحیه این همایش با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان و جمعی از کارشناسان حوزه تحقیقات جهاد کشاورزی از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری است و قرار است بعد از ظهر نیز کارگاه های تخصصی برگزار شود.