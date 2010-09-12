آغاز طرح بصیرت اساتید دانشگاه های شمال غرب کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، میکائیل جمالپور مسئول سازمان بسیج اساتید دانشگاه های آذربایجان شرقی ظهر یکشنبه در آئین آغاز بکار این دوره، در خصوص اهداف برگزاری طرح بصیرت گفت: بسیج اساتید دانشگاه های آذربایجان شرقی در راستای عملی ساختن بخشی از منویات مقام معظم رهبری درجهت توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر فرهیخته اساتید دانشگاهی، در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و بازگشایی فصل دانشگاه ها، دوره سه روزه بصیرت را برگزار می کند.

وی افزود: این دوره با حضور اساتید دانشگاه های استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی‌، اردبیل و زنجان در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز از امروز تا 23 شهریور ماه برگزار می شود.

سردارعلی اکبر پورجمشیدیان، فرمانده سپاه عاشورا نیز در این آئین توجه به محتوای متون علوم انسانی در دانشگاه ها را ضروری دانست و اظهار داشت: مشکلات اصلی در دانشگاه ها خود دانشجویان یا فضای حاکم بر دانشگاه ها نیستند بلکه عدم توجه به نقش اساسی اساتید بسیجی و با بصیرت در این محیط مشکل عمده قلمداد می شود.

وی نقش این اساتید را در جهت دهی افکار جوانان و گسترش فرهنگ بسیجی بسیار مهم توصیف کرد و از آنان خواست با هوشیاری کامل وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کنند.

دوره سه روزه بصیرت از امروز با حضور اساتید دانشگاه های استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی‌، اردبیل و زنجان به میزبانی سازمان بسیج اساتید آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می شود.