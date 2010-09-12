  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

بانوان بوشهری علاقه فراوانی به ورزش بیسبال دارند

بانوان بوشهری علاقه فراوانی به ورزش بیسبال دارند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بیسبال استان بوشهر گفت: بانوان استان بوشهر بر خلاف آقایان علاقه فراوانی به ورزشهایی همچون بیسبال و سافتبال دارند.

معصومه جهانفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بانوان بیسبال استان بوشهر قهرمان کشور و سافتبال این استان نیز نائب قهرمان کشور هستند اما آقایان این استان عملکرد مناسبی در این رشته های ورزشی ندارند.

وی با اشاره به اینکه به دنبال تقویت این ورزش های در آقایان هستیم، اظهار داشت: تیمهای ورزشی آقایان برای این رشته های ورزشی در استان وجود دارد اما مقطعی اقدام به فعالیت می کنند.

رئیس هیئت بیسبال استان بوشهر با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد رشته های ورزشی کریکت و راگبی در استان بوشهر هستیم، گفت: جهت تقویت این رشته ورزشی در استان کلاس های داوری و مربیگری برگزار خواهیم کرد.

جهانفرد افزود: کریکت و راگی در استان بوشهر تا کنون راه اندازی نشده و هدف اصلی ما این است که این دو رشته ورزشی که علاقمندان زیادی در بوشهر دارد را راه اندازی کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به تشابهات ورزش بیسبال با کریکت هم اکنون 19 نفر از بانوان بوشهری به اردوی آماده سازی تیم زیر 19 سال بانوان کریکت کشور دعوت شده اند. 

کد مطلب 1149691

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها