موسیقی گیلان در بایکوت هنری به سر می برد

همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر مسئولان فرهنگی استان و شهرداریهای مناطق تلاش کنند می توان با همکاری انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان که تنها سندیکای رسمی اهالی موسیقی شمال است، روح تازه ای به کالبد این هنر ارزشمند دمیده و این هنر را در سطح استان از بایکوت هنری و صنفی نجات داد.

وی اظهار داشت: ممکن است این نوع گفتار به مزاج بسیاری از مدعیان موسیقی این استان که در طول یک دهه گذشته ادعاهای پوچ و واهمی داشتند، کمی ناسازگار باشد اما باید قبول کرد که در دهه گذشته موسیقی محلی گیلان به لحاظ برخوردهای سلیقه ای و بی توجهی هیچگونه توفیقی برای حضور در بازارهای هنری کسب نکرده است.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان ادامه داد: در دهه های گذشته هنرمندان موسیقی گیلان به گونه ای در مجامع موسیقی کشور حضور داشتند که واقعا برای تمامی اهالی موسیقی کشور و مردم قابل قبول بود اما اکنون دیگر به طور حرفه ای چیزی از موسیقی گیلان باقی نمانده است.

وی تصریح کرد: با حمایت چند گروه ناشناس در حوزه موسیقی گیلان که هیچ شناسنامه حرفه ای در کشور ندارند و فقط از موسیقی ساخته شده هنرمندان قدیمی استان دوباره بازخوانی می کنند را نمی توان به حساب حمایت از تمام موسیقی گیلان و انجمن صنفی موسیقی استان گذاشت و این برای اهالی حرفه ای موسیقی گیلان خنده دار است.

سلیمی افزود: تا زمانی که در این استان هنرخیز حمایت از موسیقی را افرادی سلیقه ای هدایت می کنند و حضور سندیکای رسمی اهالی موسیقی گیلان را نادیده می گیرند هیچ اثر ماندگاری تولید نخواهد شد.

وی ادامه داد: متولیان فرهنگی استان باید شرایطی را فراهم کنند تا جوانان با استعداد به جای تولید آثار زیرزمینی غیرمحلی به سمت تولید آثار ماندگار و پرفروش گیلانی گام بردارند و از کنسرتهای محلی با افراد تازه نفس و جوانان با استعداد حمایت شود و همچنین مراکز عمومی مانند شهرداریهای شهرستانها بر روی اهالی موسیقی استان سرمایه گذاری کنند تا بیشتر از این هنر موسیقی محلی گیلان از قافله بازار موسیقی عقب نماند.