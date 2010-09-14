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۲۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

موسیقی گیلان در بایکوت هنری به سر می برد

موسیقی گیلان در بایکوت هنری به سر می برد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس صنف هنرمندان موسیقی استان گیلان گفت: متاسفانه هنر موسیقی گیلان سالهاست که به طور مستقیم و غیرمستقیم در یک بایکوت هنری به سر می برد.

همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر مسئولان فرهنگی استان و شهرداریهای مناطق تلاش کنند می توان با همکاری انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان که تنها سندیکای رسمی اهالی موسیقی شمال است، روح تازه ای به کالبد این هنر ارزشمند دمیده و این هنر را در سطح استان از بایکوت هنری و صنفی نجات داد.

وی اظهار داشت: ممکن است این نوع گفتار به مزاج بسیاری از مدعیان موسیقی این استان که در طول یک دهه گذشته ادعاهای پوچ و واهمی داشتند، کمی ناسازگار باشد اما باید قبول کرد که در دهه گذشته موسیقی محلی گیلان به لحاظ برخوردهای سلیقه ای و بی توجهی هیچگونه توفیقی برای حضور در بازارهای هنری کسب نکرده است.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان ادامه داد: در دهه های گذشته هنرمندان موسیقی گیلان به گونه ای در مجامع موسیقی کشور حضور داشتند که واقعا برای تمامی اهالی موسیقی کشور و مردم قابل قبول بود اما اکنون دیگر به طور حرفه ای چیزی از موسیقی گیلان باقی نمانده است.

وی تصریح کرد: با حمایت چند گروه ناشناس در حوزه موسیقی گیلان که هیچ شناسنامه حرفه ای در کشور ندارند و فقط از موسیقی ساخته شده هنرمندان قدیمی استان دوباره بازخوانی می کنند را نمی توان به حساب حمایت از تمام موسیقی گیلان و انجمن صنفی موسیقی استان گذاشت و این برای اهالی حرفه ای موسیقی گیلان خنده دار است.

سلیمی افزود: تا زمانی که در این استان هنرخیز حمایت از موسیقی را افرادی سلیقه ای هدایت می کنند و حضور سندیکای رسمی اهالی موسیقی گیلان را نادیده می گیرند هیچ اثر ماندگاری تولید نخواهد شد.

وی ادامه داد: متولیان فرهنگی استان باید شرایطی را فراهم کنند تا جوانان با استعداد به جای تولید آثار زیرزمینی غیرمحلی به سمت تولید آثار ماندگار و پرفروش گیلانی گام بردارند و از کنسرتهای محلی با افراد تازه نفس و جوانان با استعداد حمایت شود و همچنین مراکز عمومی مانند شهرداریهای شهرستانها بر روی اهالی موسیقی استان سرمایه گذاری کنند تا بیشتر از این هنر موسیقی محلی گیلان از قافله بازار موسیقی عقب نماند.

کد مطلب 1149701

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