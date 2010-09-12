هجدهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاهها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی که با حضور دکتر ملاباشی - معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر حمید یعقوبی مسئول دفتر مرکزی مشاوره این وزارتخانه برگزار می شود، برنامه ها و سیاست­های دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در آغاز سال تحصیلی جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

از جمله مباحث مطروحه در این نشست هماهنگی اجرایی کارنامه سلامت روانی دانشجویان ورودی جدید با استفاده از ابزار جدید تحت عنوان مقیاس ملی سلامت روان دانشجویان و شیوه، محتوا و ارزیابی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان

است.

همچنین در این گردهمایی در خصوص نقش آموزش همسالان در پیشگیری از رفتارهای پر خطر نیز مباحثی مطرح می شود.

با توجه به ضرورت ارتقاء فعالیت های مددکاری در مراکز مشاوره دانشگاه ها، دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در یکسال اخیر اقدام به تشکیل کارگروه مدکاری کرده و رئیس این کارگروه در روز دوم گردهمایی ضمن اشاره به جایگاه مددکاری در تیم بهداشت روانی به ارائه گزارش پیشرفت کار یکساله این کارگروه می­پردازد.