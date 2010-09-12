پنج هزار جلد قرآن کریم در کرمان توزیع شد

عباس کافی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به منظور رفع نیاز جلسات و محافل قرآنی پنج هزار جلد قرآن کریم به صورت یارانه ای در استان توزیع شده است.

کافی زاده تصریح کرد: بخشی از هزینه دریافتی مربوط به این تعداد قرآن از بخش خصوصی و بخش جزئی از آن هم توسط کمکهای مردمی تأمین شده است.

وی گفت: تداوم طرح نهضت قرآن آموزی، همکاری مؤسسات قرآنی و مردم در سراسر استان، برگزاری کلاسهای مختلف در رشته های مختلف روخوانی، روانخوانی و مفاهیم که با استقبال خوبی همراه بوده از جمله برنامه های اجرا شده توسط دارالقرآن کرمان است که همچنان ادامه می یابد.

مسئول دارالقران کریم اعزام مفسرین قرآن به شهرستانهای مختلف استان و اجرای جلسات تفسیر را از دیگر اقدامات انجام شده در خصوص افزایش فعالیتهای قرآنی ذکر کرد.

وی همچنین به راه اندازی شورای قرآن در شهرستانهای ریگان و سیرجان اشاره کرد و ادامه داد: این شورا با هدف هماهنگ کردن فعالیت های قرآنی راه اندازی شده تا به انسجام فعالیتهای قرآنی و شرح وظایف دقیق تر اعضا کمک کند.