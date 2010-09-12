به گزارش خبرگزاری مهر ،این کارگاه فعالیت مجدد خود را از 23 شهریور با بررسی فرهنگ مردم و کارکرد آن در رمان ها و داستان های طنز ادبیات معاصر، آغاز می کند.

سلسله نشست های کارگاه اسرارو ابزار طنزپردازی، سه شنبه هر هفته ساعت 17 در سالن شماره 2 تالار اندیشه برگزار می‌شود.

در این جلسات، آثار مکتوب مبتنی بر باورها و آداب و رسوم مردم، از نظر محتوا و ساختار مورد بررسی قرار می گیرند. شرکت در این جلسات برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است.



" من نوکر صدامم" ، " شاهنشاه در کوچه دلگشا" و " طنز در بوستان سعدی" از جمله آثار علومی هستند.این نویسنده ، طنز پرداز و پژوهشگر رمان " ظلمات" و مجموعه داستان به هم پیوسته" اساطیر بم " را نیز آماده چاپ دارد.



