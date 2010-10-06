تزلزل جایگاه مدیران؛ آفت گردشگری ایران/ آمد و رفت چهار نفر طی 5 سال!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده معاون پیشین گردشگری چهار سال در سمت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ماند. او در قوه قضائیه و دانشگاه آزاد هم مسئولیتهایی بر عهده داشت و از سال 84 تا شهریور سال 88 در این معاونت طرحهای مختلفی را طراحی و یا اجرا کرد که برخی از آنها از ابتدا ناکام ماند. برخی دیگر با آمدن مدیر بعدی به ورطه فراموشی سپرده شد و یا به دلیل ناپخته بودن از فهرست برنامه های معاونت گردشگری توسط مدیران بعدی حذف شد.

ملک زاده در چهار سال مدیریت خود 60 جابه جایی در رده مدیران کل و مشاوران خود داشت. وی طرحهایی برای گردشگری ایران اجرا کرد که تا به حال نتیجه محسوسی نداشته است. سفر کارت ملی، نامگذاری روزهای گردشگری، نامگذاری روز و تعیین شعار گردشگری برای استانها، اعلام شعارهای گردشگری در مسیرهای هوایی برای گردشگران خارجی، ایجاد دفاتر اطلاع رسانی گردشگری در فرودگاهها و کشورهای همسایه و ... از جمله این طرحهای بدون سرانجام است.

محمد شریف ملک زاده

طراحی حدود هزار مسیر گردشگری و انتشار آن به صورت لوح فشرده و کتاب از برنامه های دیگر ملک زاده بود. هزار مسیری که بنا به ادعای او "در طول 20 سال گذشته چنین کاری انجام نشده است." این در حالی است که فعالان گردشگری معتقدند بسیاری از این مسیر‌ها به‌ دلیل نداشتن امکانات قابل اجرا نیستند.

در دوره محمد شریف ملک زاده با کشورهای بسیاری از جمله سوریه و ترکیه تفاهمنامه های گردشگری مختلف امضا شد که تنها یکی از موارد آنها، تبادل گردشگر بود اما اکنون آمارها نشان می دهد هنوز این امر محقق نشده و ایران همواره گردشگر فرست است نه گردشگر پذیر.

نامگذاری هتلها با نام جاذبه های گردشگری از جمله طرحهایی بود که شگفتی هتلداران و اعتراض فعالان صنعت گردشگری را در پی داشت. ملک زاده اعلام کره بود هتلداران باید تا مرداد 88 اتاقهای هتل خود را به اسم یکی از جاذبه های گردشگری نامگذاری کنند به این معنا که نام اتاق هتل به عنوان مثال زیگورات باشد و طبقه آن جزیره قشم! اکنون و با گذشت یکسال این طرح نیز اجرا نشده است.

در سال 88، ملک زاده از اجرای طرح ملی "توریست با علایق ویژه" خبر داده بود. وی اصطلاح "توریست با علایق ویژه" را مختص افرادی می دانست که دارای سلایق و علاقمندی به حوزه های خاصی از گردشگری مانند انواع ورزشها، برنامه های فرهنگی و یا آثار تاریخی و ... هستند اما با گذشت دو سال از آغاز این طرح، نه تنها هیچ مجوزی برای آژانسهای با توریسم علایق ویژه صادر نشد بلکه معاونان بعدی گردشگری سازمان میراث فرهنگی این طرح را با توجه به عدم استقبال آژانسداران و توریستها از برنامه های معاونت گردشگری حذف کردند.

معاونی برای یکماه مدیریت گردشگری کشور

چند روز بعد از حکم تودیع محمد شریف ملک زاده، حمید بقایی، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی حکم سرپرستی معاونت گردشگری را به حسین فاضلی که معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی بود سپرد. در مدت کوتاهی که فاضلی سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت حتی فرصت نکرد برنامه ای برای گردشگری ارائه کند.

حسین فاضلی

تغییر دو معاون در فاصله کمتر از دو ماه

پس از فاضلی سید رضا موسوی که در کارنامه کاری خود مدیریت روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی را داشت به عنوان معاون گردشگری معرفی شد. سید رضا موسوی برخی از برنامه هایی را که ملک زاده طراحی کرده بود حذف کرد. آن هم به این دلیل که یا از سوی فعالان گردشگری از این طرح ها استقبال نشد و یا عجولانه طراحی شده بودند. یکی از این برنامه ها ساخت هتلهای بانوان بود. توجیه معاونت گردشگری سابق برای موافقت با این طرح این بود که چون در کشور حدود هزار هتل وجود دارد پس این تعداد هتل برای 20 میلیون گردشگری که در سالهای آتی خواهیم داشت بسیار کم است. اما رضا موسوی معاون سوم گردشگری اجرایی شدن این طرح را توجیه پذیر ندانست. وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساخت هتل بانوان در وهله اول باید توجیه داشته باشد بعد برای ساخت آن اقدام کنیم.

سید رضا موسوی

تکلیف برخی از طرحهای گردشگری مشخص نیست

سید رضا موسوی در دوره مسئولیت خود تصمیم گرفت مجوز دفاتر خدمات مسافرتی به متقاضیان به آسانی داده نشود. به همین دلیل طرح اعطای مجوز بند "ب" به دیپلمه ها را که از برنامه های ملک زاده بود لغو و طرحی را اجرا کرد که به واسطه اجرای آن، آژانسداران به تکاپو افتاده و در زمینه تورهای ورودی تخصص کسب کنند و مهمتر از آن مجوز تاسیس آژانس به آسانی به افراد نابلد داده نشود. پس اعلام کرد که باید هر آژانسی به ازای 9 گردشگر خروجی، سه گردشگر وارد کشور کند این در حالی بود که آژانسداران معتقد بودند وقتی زیرساختها برای ورود گردشگر آماده نیست چرا چنین الزاماتی از سوی معاونت گردشگری ابلاغ می شود؟

لغو برگزاری تورها به برخی از کشورها مانند دوبی و ارمنستان در ایام خاص که متاثر از سیاستهای سازمان میراث فرهنگی بود در دوره موسوی اجرا شد به طوری که اعلام باطل شدن مجوز آژانسهایی که این دستورات را اجرا نکنند اعتراض آژانسداران را در پی داشت. با این حال آنها با توجه به روندی که در سالهای اخیر در جا به جایی مدیران اتفاق افتاده بود صبر کردند تا ببینند در آینده چه اتفاقی می افتد اما همانطور که فعالان گردشگری پیش بینی می کردند سید رضا موسوی هم از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی رفت و طرحهای گردشگری خود را به سازمان منطقه آزاد قشم برد.

برنامه ریزی های مجدد معاونی که معلوم نیست تا چه زمانی در این سمت می ماند

به تازگی سرپرست جدید معاونت گردشگری در سازمان میراث فرهنگی که به عنوان چهارمین معاون در چهار سال اخیر بر صندلی این سمت نشسته است برنامه های خود را همانند معاونان پیشین گردشگری اعلام کرد.

علیرضا عامری



برگزاری کمیته‌های مشترک بین سوریه، عمان و مالزی مانند تفاهمنامه های پی در پی سالهای قبل با کشورها، تشکیل دوباره کمیته های تخصصی گردشگری و راه اندازی مجدد تورهای علایق ویژه که قبلا به دلیل عدم استقبال فعالان گردشگری منتفی شده بود جزء برنامه های معاون گردشگری جدید است.

علیرضا عامری همچنین از تشکیل "کمیته تحقق سند چشم‌انداز افق 1404 صنعت گردشگری" در 6 ماه دوم سال جاری خبر داد و گفت: در این کمیته تکلیف ارگانهای مختلف برای رسیدن به چشم اندازهای 1404مشخص می‌شود.

تشکیل این کمیته به نظر مفید می آید اما باید دید آیا معاونت گردشگری می تواند از عهده تحقق اهداف این کمیته و برنامه های دیگر خود برآید؟

بی اعتمادی فعالان گردشگری به مدیران نتیجه جابه جاییهای پی در پی

بی برنامگی و تصمیم گیریهای پی در پی و بی نتیجه در معاونت گردشگری باعث می شود تا فعالان گردشگری به برنامه ها و طرحهای سازمان میراث فرهنگی اعتماد نداشته باشند و الزامات آن را اجرا نکنند. در واقع طی پنج سال اخیر در حوزه گردشگری بارها برنامه هایی اعلام شده که اجرای بسیاری از آنها مقطعی بوده و با آمدن مدیر بعدی ملغی شده است به طوری که مسئولان این سازمان هیچگاه برنامه بلند مدت و منسجمی برای حوزه حوزه گردشگری نداشته اند تا با حضور مدیر بعدی تکمیل شود.

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گزارش از فاطیما کریمی