به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: به استناد اختیارات و تکالیف موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی جمهوری اسلامی، این سازمان قصد دارد سهام 11 شرکت دولتی را از طریق انجام مذاکره به بخش غیردولتی واگذار کند.

برهمین اساس، 30 درصد سهام شرکت حمل و نقل دریایی آبادان معادل 900 هزار سهم به ارزش کل پایه 282 میلیارد و 867 میلیون و 300 هزار ریال، 90 درصد سهام شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری معادل 450 سهم به ارزش کل پایه 647 میلیارد و 898 میلیون و 825 هزار و 150 ریال و49 درصد سهام شرکت فولاد زاگرس معادل 19 میلیون و 600 هزار سهم به ارزش کل پایه 30 میلیارد و 27 میلیون و 200 هزار ریال واگذار می شود.

همچنین 40 درصد سهام شرکت آهنگری پودر مشهد معادل 12 میلیون سهم به ارزش کل پایه 2 میلیارد و 784 میلیون ریال، 45 درصد سهام شرکت کارخانجات نساجی فردوس معادل 16 میلیون و 948 هزار و 600 سهم به ارزش کل پایه 4 میلیارد و 881 میلیون و 196 هزار و 800 ریال و49 درصد سهام شرکت صنعت پلی استر لرستان معادل 15 میلیون و 628 هزار و 452 سهم به ارزش کل پایه 12 میلیارد و 502 میلیون و 761 هزار و 600 ریال به ان روش قابل فروش است.

43 درصد سهام شرکت تولید صنایع گاز تولید لنگرود معادل 24 میلیون سهم به ارزش کل پایه 16 میلیارد و 368 میلیون ریال،40 درصد سهام شرکت گسترش چراغ دانش معادل 20 میلیون سهم به ارزش کل پایه 12 میلیارد و 40 میلیون ریال، 40 درصد سهام شرکت توسعه صنایع غذایی بم معادل 10 میلیون سهم به ارزش کل پایه 11 میلیارد و 560 میلیون ریال و40 درصد سهام شرکت کارگاز سیستم معادل 36 میلیون و 400 هزار سهم به ارزش کل پایه 36 میلیارد و 400 میلیون ریال واگذار خواهد شد.

بر این اساس 25 درصد سهام شرکت مشارکتی الگانت سمنان معادل 4 هزار و 500 سهم به ارزش کل پایه 3 میلیارد و 866 میلیون و 773 هزار و 500 ریال در دستور واگذاری قرار دارد.

اولویت واگذاری سهام به صورت نقدی است و در صورت تمایل متقاضیان برای خرید اقساطی؛ شرایط مذاکره از جهت میزان پرداخت بخش نقدی و دوره باز پرداخت اقساط، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

همچنین بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در شرایط یکسان شرکتهای تعاونی در انعقاد قرارداد در اولویت است.

خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی نیز که در اجرای قراردادهای منعقد شده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهی های قبلی حق خرید مجدد سهام و شرکت در مذاکره را نخواهند داشت.

به استناد آئین نامه تبصره 3 ماده «20» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، فروش سهام ترجیحی و اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه خواهد بود.

متقاضیان باید تا تاریخ 6 مهرماه امسال نسبت به تکمیل و تحویل فرم تقاضا به همراه مدارک لازم به سازمان خصوصی‌سازی اقدام کنند. برنده مذاکره نیز 30 روز کاری از زمان ابلاغ فرصت دارد نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله و انعقاد قرارداد اقدام کند.