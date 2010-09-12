به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان بهرام سواد کوهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این نهاد با ایجاد 450 پایگاه جمع آوری کمک در سطح استان از صبح روز عید سعید فطر به جمع آوری مشغول شده وتا پایان روز، این مبلغ را برای کمک به افراد نیازمند جمع آوری کرده است.

وی با اشاره به اعتماد مردم به این نهاد اظهار داشت: که مبالغ و وجوه شرعی مومنین ومردم فهیم استان در مسیر شرعی خود به نیازمندان تحت حمایت پرداخت خواهد شد .

سواد کوهی در ادامه افزود : از این مبلغ یکصد و 95 میلیون تومان فطریه عام وسادات بوده ومابقی کفارات مردم است که در مسیر شرعی خود هزینه خواهد شد .

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی( ره) در بخش پایانی سخنان خود مبلغ جمع آوری فطریه وکفارات شهر اصفهان را 125 میلیون تومان دانست و خاطر نشان کرد: این مبلغ از طریق 93 پایگاه جمع آوری کمک جمع بندی شده که در مقایسه با سال گذشته رشد 30 درصدی داشته است.