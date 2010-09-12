رضا نجفی نویسنده و مترجم، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر انتشار مجموعه داستان جدیدش گفت: این کتاب شامل 10 داستان است و از لحاظ فضای ساختاری به دو بخش داستانهای مدرن و داستانهای رمانتیک با محوریت موضوعاتی چون عشق و مرگ، تقسیم می شود.

ابه گفته وی، ین کتاب 120 صفحه ای مرحله حروفچینی را پشت سر گذاشته و در انتظار اخذ مجور انتشار به سر می برد. "داستانی برای مردگان " را نشر چشمه منتشر خواهد کرد.



این مترجم همچنین گفت: ترجمه کتاب " داستان‌های هول و هراس" را که شامل داستان‌های گوتیک از نویسندگان مختلف دنیاست، تمام کرده ام. بیشتر داستان‌های کتاب آلمانی هستند و کتاب در مرحله حروفچینی به سر می برد. این کتاب را نشر مروارید منتشر خواهد کرد.



نویسنده کتاب " از کافکا تا گراس" گفت: انتشارات پارسه قصد دارد مجموعه ای از بیوگرافی‌های مصور چهره های تاثیرگذار، هنرمندان و ادبیان جهان را به چاپ برساند. من به عنوان دبیر مسئولیت نظارت و تدوین این پروژه را بر عهده دارم و قرار است مجموعه های 10 جلدی این بیوگرافی‌ها به مرور منتشر شود.



به گفته وی، فاز ابتدایی این مجموعه آماده شده است و به زودی برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد ارسال خواهد شد.



نجفی همچنین گفت: پیش از این کتابی با عنوان " درآمدی بر رمان معاصر غرب" تالیف کرده بودم که با اضافه کردن جزئیات و مطالبی به آن و با افزایش تعداد صفحات آن از 400 به 600 صفحه، قرار است با عنوان " سیری در رمان قرن 20 غرب" منتشر شود. این کتاب در مرحله ویرایش به سر می برد و توسط انتشارات ثالث به بازار نشر عرضه خواهد شد.

